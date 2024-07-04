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害羞的點點精靈　墾森梅花鹿特展即日起展出

▲害羞的點點精靈-墾森梅花鹿特展，即日起墾森展出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲害羞的點點精靈-墾森梅花鹿特展，即日起墾森展出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

想了解梅花鹿在台灣消失又再出現的原因嗎？即日起每日8時到17時在墾丁國家森林遊樂區遊客中心展出《害羞的點點精靈-墾森梅花鹿特展》！想要了解梅花鹿的復育過程、生活習性等內容，快來墾森！

▲害羞的點點精靈-墾森梅花鹿特展，即日起墾森展出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

墾丁國家森林遊樂區擁有獨一無二的季風雨林生態系，居住著許多生物，其中「梅花鹿」更是墾丁的萌寵代表，特點是身體有著雪白點點，對聲音極為敏感，在山林間移動十分寧靜，就像精靈般一閃而逝。

為讓民眾可更認識這可愛的精靈家族，進而更了解梅花鹿的過往的生態及復育歷程，一同共思梅花鹿的多元價值及共存策略，讓生態持續正向循環。由農業部林業及自然保育署屏東分署主辦，攜手畜產試驗所南區分所、林業試驗所恆春研究中心、墾丁國家公園管理處等三單位共同策劃《害羞的點點精靈-墾森梅花鹿特展》，透過豐富的展覽介紹以及有趣的小互動，揭開梅花鹿的祕密檔案，邀請遊墾森民眾一同來認識這害羞的精靈，也許有機會在園區還能親眼看見牠們的蹤影。

除展覽外，未來也將推出梅花鹿主題系列山林講堂，從梅花鹿生態特性、復育過程、生長地現況、產業利用等方面探討,讓民眾更加深入了解,歡迎民眾到墾森森呼吸，一起認識森林中超萌的點點精靈!講座報名詳細資訊，請持續關注「墾丁國家森林遊樂區」官方粉絲專頁https://www.facebook.com/ktforestarea/ 。

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