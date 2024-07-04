新冠南部疫情上升明顯！疾管署重申不恢復口罩令：醫院可自行規範

▲2023年3月20日起各區COVID-19併發症發生率趨勢。（圖／疾管署提供）※點圖可放大

記者洪巧藍／台北報導

衛福部昨急找全國醫學中心視訊會議，了解新冠疫情上升有無增加急診負荷。根據疾管署監測，南部包含南區、高屏區的疫情出現上升；會中也有有醫學中心代表提出，是否恢復醫療機構口罩令。疾病管制署今（4）日重申，不會恢復強制口罩禁令，但是醫療照護機構依疫情需求或機構內傳播風險評估，可以規範應佩戴口罩建議及強化相關感染管制措施，也請民眾配合。

疾病管制署今日表示，國內新冠疫情上升且處流行期，評估近期仍呈上升趨勢，7月中旬後可能進入高原期，另流感疫情亦處於疫情升溫流行階段，為降低疾病於醫療照護機構內傳播風險，籲請民眾積極配合口罩佩戴建議及醫療照護機構相關感染管制措施，以保護自己及他人健康。

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疾管署副署長曾淑慧表示，醫療照護機構是包含多樣性微生物菌叢的複雜環境，且病人與機構住民多為具慢性疾病或免疫力低下等高風險族群，一旦感染呼吸道傳染病，容易導致嚴重併發症或死亡，尤其當社區進入疫情流行階段，醫療照護機構內傳播風險必將隨之增加。

為避免疾病於醫療照護機構內傳播，進入醫療照護機構佩戴口罩遮蓋口鼻，不僅可以防止呼吸道分泌物散播，也可降低呼吸道直接或間接暴露於病原體的風險。

民眾倘有疑似/感染呼吸道傳染病、出現發燒或呼吸道症狀，非必要應避免進入醫療照護機構；如有必要進入，於有症狀期間及症狀緩解後5日內，進入醫療照護機構應佩戴口罩；另倘1周內曾與感染呼吸道傳染病患者有密切接觸，進入醫療照護機構亦應佩戴口罩。醫療照護機構並可視社區傳播風險評估與實務現況，訂定應佩戴口罩之情境與加強區域管理措施。

現階段COVID-19之疫情防治回歸常態管理，為確保醫療照護機構對疫情的因應及保全醫療量能，疾管署訂有醫療照護機構因應COVID-19感染管制措施指引，提供醫療照護機構依實務執行情形內化辦理，醫療照護機構除在出入口及醫療照護區域，提醒民眾配合前述佩戴口罩相關建議措施。

醫療照護機構也可視國內外疫情、社區傳播風險與實務所需，適時強化各項措施及擴大使用呼吸道防護和護目裝備的時機，以降低工作人員感染風險。

疾管署提醒，醫療照護機構為高傳播風險之場所，為降低疾病於醫療照護機構內的傳播風險，當醫療照護機構依疫情需求或機構內傳播風險評估，規範應佩戴口罩建議及強化相關感染管制措施時，請民眾配合執行，並遵循呼吸道咳嗽禮節及落實手部衛生，共同保護自己、親友和醫療照護工作人員之健康。