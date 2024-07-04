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2024上半年手機銷量排行出爐　iPhone「保值神機」衝上第五

記者蘇晟彥／綜合報導

手機通路商神腦國際（2304） 3日公布 2024年上半年前 10名暢銷手機，其中iPhone 15仍穩坐冠軍，三星A55、S24系列則位居第2、3名，而「iPhone 13」仍擠進榜單中排名第5，因為其性能不差被譽為「最保值手機」。此外，由於 3G網路在 6月30日關閉，也帶動不少初階機種成長。

iPhone13（圖／蝦皮購物提供）

神腦公布今年上半年銷售前10名手機，分別為iPhone 15 系列、三星Galaxy A55、S24系列、OPPO A79、iPhone 13、三星Galaxy A15、vivo Y27、OPPO Reno 11系列、小米 Redmi 12 5G及vivo V30系列。

其中蘋果iPhone 13歷久不衰，通訊行業者指出由於iPhone 13、14的規格差不多，不少消費者仍選擇13作為使用手機，價格也居高不下，被稱作「最保值手機」，目前128G的空機價格約在2萬元上下。此外，由於3G網路關閉，不少業者趁勢推出升級4G、5G換購方案，帶動初階手機銷量成長。

排名 手機型號
1 iPhone 15 系列
2 三星 Galaxy A55
3 三星 Galaxy S24 系列
4 OPPO A79
5 iPhone 13
6 三星 Galaxy A15
7 vivo Y27
8 OPPO Reno 11 系列
9 小米 Redmi 12 5G
10 vivo V30 系列
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