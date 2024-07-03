CocoaPods出包！300萬款「iOS App」驚傳安全性漏洞

▲CocoaPods 中發現了一系列嚴重的安全漏洞。（示意圖／翻攝自蘋果官網）

圖文／CTWANT

根據一份資訊安全研究報告指出，目前有超過300萬款iOS、macOS的App都暗藏一個安全性漏洞，這個漏洞的存在有可能會讓駭客可以輕鬆地取得使用者的個人資訊。而之所以這次數量如此龐大，是因為一款開發蘋果App時會大量使用到的第三方編碼管理工具庫CocoaPods發生問題。

根據《9to5mac》報導指出，他們引述ArsTechnica基於EVA Information Security的研究報告後解釋，在過去10年中，大量使用CocoaPods來開發軟體的App均有暗藏這個漏洞。EVA Information Security表示，這個漏洞可以讓有心人士獲取使用者的敏感資訊，像是信用卡資料、醫療紀錄與一些私人資料。這些資料有可能被用於多種惡意用途，像是勒索軟體、詐騙、勒索或是企業間諜活動。

漏洞的根源是出現在CocoaPods用來驗證開發者身份的電子郵件驗證機制，其中存在一個問題，攻擊者可以操縱驗證網址指向惡意伺服器。目前在接獲通報後，CocoaPods已經採取相對應措施來修補這個漏洞。為了避免再次發生類似的事情，CocoaPods還增加了一個新功能，專門用來恢復那些無人管理的資料庫，但這部分需要軟體的開發者與CocoaPods連繫後才能進行。

報導中也提到，這並非是CocoaPods第一次遭遇資安問題，早在2021年時，CocoaPods的維護者就曾發現一個安全漏洞，該漏洞允許惡意代碼在管理CocoaPods的伺服器上運作，這可能導致暗藏惡意代碼的資料庫直接出現在iOS和Mac的軟體中。

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