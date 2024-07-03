海巡急退原因曝！救援「大」船追進內水　已見岸際燈火恐遭控入侵

記者張君豪、陳韻如／台北報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分在金門東北外海作業時，突遭2艘中國海警船強行登檢後帶回福建圍頭港。對此，海巡署今(3日)召開記者會說明，指出在接獲通報後就立即派遣三艘快艇前往救援，其中10081艇於9點14分遭到3艘大陸海警船攔阻，而此時位置距離晉江岸際5.4海浬，也就是在陸方領海基線內2.9海浬，屬陸方內水，且也已可看到晉江岸際燈火，未免衝突升高，且引發政治事件，海巡艇才趕緊退出。





▲我方海巡艇追進大陸內水遭攔阻，該位置已可看見晉江岸際燈火。（圖／海巡署提供）

海巡署說明，昨晚8時14分接獲「大」船船主報案，其在金門料羅港東北東方23.7海浬(我國限制水域外17.5海浬)遭到大陸海警船登檢扣押，遂立即派遣線上10081艇及3505艇急速馳援，試圖救援我國漁船，並且增派10039艇前往協處。

▲我方海巡艇追進大陸內水，未免衝突升高，海巡才緊急退出。（圖／海巡署提供）

海巡表示，直到晚間9點14分，10081艇遭到3艘大陸海警船攔阻，而此時距離「大」船約1.6海浬，距離晉江岸際5.4海浬，也就是陸方領海基線內2.6海浬，已可看見晉江岸際燈光，且已屬陸方內水，當時海巡署立即廣播要求釋放我國漁船，惟對方也廣報要求我方勿干擾。

此外，當時海巡署也偵測到周圍上有四艘大陸海警船集結，再加上我方海巡艇也已進入內海，未免升高衝突，以及觸發政治事件，我方海巡艇才趕緊退出。

▲「大」船在陸方領海遭陸海警攔檢。（圖／海巡署提供）

根據「海岸巡防署對內水管轄權研析意見」，依照聯合國海洋法公約規定，領海基線向陸一面的水域構成國家內水的一部份。故凡領海基線向陸之水域均是內水範圍，包括潮間帶、海岸與領海基線間之海洋、海港、河港、內河、湖泊等，因此陸方有權進行武力行為。