余祥銓晉升「女兒奴」拚命賺奶粉錢　大減11公斤肉只為活更久

【企劃特輯】

余祥銓去年升格人父、喜迎女兒小元寶，從國民舅舅搖身成為國民奶爸，改掉過去出手闊綽，完全不在意通告費賺多少錢，一領到錢便跟朋友吃飯或是到百貨公司添購行頭，以前每月約接10個通告！自從女兒出生後，工作翻倍起跳，他笑說：「以前會挑，現在只要有通告就上，錢來就幹！」如此轉變，余天與李亞萍也都看在眼裡。

余祥銓表示：「小元寶才剛出生7個月，我已經為女兒買好各種保險，一年要繳30萬的保費。」經常在社群平台分享天倫之樂，受到許多粉絲喜愛，現在更儼然成為女兒奴。為了未來想陪女兒更久一點，他也從80公斤，減重至69公斤，他得意笑說：「因為要保持健康，留體力以後陪女兒玩。」

透露家裡本來就有三高遺傳史，而先前因為打球受傷，無法運動期間爆肥，導致血壓、血糖、血脂數值不佳，醫師建議他必須減重，但後來老婆柔柔懷孕、坐月子，體重一度減不下來，反增胖！原因出在月中對面剛好就是夜市，柔柔常常突然想吃夜市的東西，就會要他去買，再加上攤販認出他是余祥銓，熱情請他吃東西，讓他很不好意思，導致一天吞6餐，在月子中心呈現「一人吃兩人肥」的狀態！

余祥銓坦言坐月子時，有時候講話比較白目，曾經開玩笑摸柔柔的背：「妳這裡很厚實」，老婆立刻暴怒表示一點都不好笑，「講話不經過大腦」，開玩笑地說差點鬧出家暴，直到柔柔出月子中心後，兩人有機會遇到「激活瘦身基因」的方式，減重才有明顯差異！

近年流行的「激活瘦身基因」是指激活體內減肥基因，促使身體機制加速分享脂肪，關鍵營養在各種植化素，特別是多酚化合物，有助啟動身體瘦子基因，也就是「SIRT」乙酰化酶基因，其為主要的代謝調控因子，可調整身體的脂肪儲存、燃燒，藉此達到瘦身效果。

將3大激瘦成分結合打造「紫孅奇蹟，閃電瘦」的成果！日本大廠森永研發專利，從百香果萃取物中的白皮杉醇，有助血壓和胰島素阻抗等問題，並加強體脂肪代謝，阻擋增生還能增加飽足感，搭配上極珍貴的世界專利肯亞紫茶，其抗氧化力也是茶類中含量最高，且紫茶中含有特定多酚化合物GHG已被證實具有出色的抗肥胖與衰老作用，且能乳化脂肪，減少脂肪的吸收與累積，促進脂肪的代謝。最後在搭上百年大廠研發的日本專利玫瑰多酚維持腸道健康，有助排出廢物，減少體脂肪累積！

余祥銓成功從80公斤變成69公斤，並將三高數字恢復正常，並推薦給老婆柔柔從產後64公斤，大剷20公斤的，產後六個月已經恢復到44公斤的完美體態，更重要得是瘦得有彈性，不會感到肉垮垮，連精神體力都變好了連通告都變多了，來者不拒拉著老婆一起賺錢，笑稱繼續開心做「女兒奴」！



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