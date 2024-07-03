蘇花搶通一延再延…台9丁線「巨石砸路中」！大型機具出動搶災中

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

受連日大雨影響，蘇花公路1日晚間三處發生大規模土石流，原預計2日中午搶通，搶修過程中又遇上邊坡坍方、增加兩處土石流，延至2日傍晚5時通行，不料，崇德段遇上土石流傾瀉，再延至3日下午2時搶通，一延再延，3日上午又遇到巨石砸落路面，阻礙台9丁線雙相通行。





▲蘇花和仁至崇德路段土石流，原預計2日傍晚5時搶通。（圖／東區養護工程分局）

蘇花公路受1日晚間對流雲系發展旺盛，降下大豪雨影響，台9線163.3k、164.2k及164.8k（崇德路段）發生土石泥流，由於現場泥流已超過1500立方公尺，東區養護工程分局緊急公告，台9線和仁到崇德路段只出不進，預估2日中午12時才能搶通。

2日凌晨增加台9線161.3k、164.4k兩處土石流，且搶修過程中，受災段上方土石泥流再度坍滑，下邊坡亦發生坍滑，增加搶救困難度，搶通時間延後至2日傍晚5時。

▲蘇花公路5處發生土石泥流，延至3日下午14時搶通。（圖／翻攝自記者爆料網）

台9線164.2K處，因土石泥流含水量高，搶救過程中數度發生坍滑事件，2日下午2時30分山區再度發生強降雨，讓搶災時程2度延後，延至3日下午2時開放。

而舊蘇花台9丁線50K處（漢本車站）附近，3日上午則有一顆巨石因不明原因落下，掉在路中佔據雙線道，目前工務段已出動大型機具，要先清理周圍樹枝，再清除落石，預計先恢復單線雙向通行，至於詳細雙向搶通時間仍無法確定。