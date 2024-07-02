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九天盃環台賽起跑！選手扛三太子抗高溫　15歲少年疑中暑暫脫隊

▲九天極限環台賽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲「九天盃太子極限環台賽」第2天進入彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

氣象署今天持續針對彰化發布高溫警報，氣溫高達36度以上，避免非必要的戶外活動，「九天盃太子極限環台賽」第2天，從彰化秀水鄉五龍宮出發，將徒步31公里前往西螺福興宮，選手一行人一大早輪流扛著8公斤的三太子神偶、頂著大太陽出發，途中1名15歲郭姓少年疑發生中暑現象，頭部暈眩，喝水也無法緩解，暫時先脫隊，跟隨醫療專車繼續行程。

▲九天極限環台賽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲「九天盃太子極限環台賽」15歲少年選手疑中暑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

九天民俗技藝團舉辦「九天盃太子極限環台賽」今年邁向第12年，3組隊伍昨日展開為期28天的行腳賽事，今年共有21名選手組成全程賽，分工合作扛三太子神偶，選手們全都備好手袖、頸套、遮陽帽及水等抗暑用品，來挑戰酷熱的氣溫，在粉專也有直播精彩賽事。

彰化已經連續多天氣溫達36度以上，體感溫度更高達40度，氣象署提醒民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。「九天盃太子極限環台賽」第2天賽程進入彰化秀水鄉，途中有一名15歲少年，不耐高溫疑似中暑，坐在民宅前休息，等待醫療專人協助。

▲九天極限環台賽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲「九天盃太子極限環台賽」第2天進入彰化。（圖／翻攝自九天盃太子極限環台賽直播）

九天團長許振榮表示，「九天盃太子極限環台賽」延續2011年去年撒哈拉沙漠之後，想到既然外國人都能夠接受扛三太子跟他們比賽，為何台灣人不創造屬於自己的運動，就將活動延續回台，一開始是自己的團員跑，之後就有很多年輕人好奇來參加，這個賽事唯一比較特別的是「氣候的挑戰」。

▲九天極限環台賽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

許振榮表示，一天的超馬頂多42公里，這個活動有28天，每天都要跑，超馬好手林義傑都可能受不了，這28天訓練的不只是體力，也是意志力，和對這塊土地的認同，跟現在惡劣的氣候共存，讓年輕人體會到，在艱苦的環境中團隊的精神，28天扛三太子轉台灣一圈，非常特別。

有人質疑「為何不是扛著十字架」而是「扛三太子」，許振榮指出，因為九天是一種信仰，部分代表著年輕人冒險與患難、勇於挑戰及勇於面對困難，剛好台灣也有三太子的意象，所以就決定用三太子來創造屬於出這個運動的特色。

▲九天極限環台賽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

許振榮強調，現在有很多年輕人覺得好玩，好玩不一定能走得完，在挑戰的過程中不只是體力的問題，尤其面對惡劣的氣候下，也有24小時隨行的醫護官在陪同巡守，全台也號召約400名的哈雷車手沿路交管，保護選手的安全。

▲九天極限環台賽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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