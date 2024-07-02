台南「包包天后」火警罹難！粉絲不捨　女兒淚：當作媽媽提早退休

記者林東良／台南報導

台南市南區聖南街1棟6樓加蓋透天民宅，1日近午發生大火，「包包天后」FEITY的創辦人陳碧銀，後來被消防員在6樓電梯間尋獲，但已死亡，陳碧銀創辦FEITY皮件在業界頗具知名度，幾年前前總統蔡英文也曾到其工廠參觀1個多小時，其女兒除難過不捨，並悲傷表示：「就當作媽媽提早退休享福」。

▲FEITY創辦人陳碧銀女士，7月1日近午不幸在台南自宅火災中罹難。（圖：取自Feity創意皮製所臉書）

▲陳碧銀女士的女兒難過地表示，媽媽離開了「當作媽媽提早退休享福」。（圖／記者林東良翻攝）

陳碧銀女士的女兒2日表示，事情發生後新聞報很大，粉絲一眼就發現起火的是她們家，紛紛查證此事，所以1日晚上先發文說「媽媽離開了」，由於手工包包做得比較慢，還沒完成的將全數退款，因為「無法做出媽媽做的皮包作品」。

其女兒說，FEITY文創皮件目前是全家人一起做，因媽媽的創作十分獨特，也深受許多藝人喜愛，連蔡英文總統都有來工廠參觀，包包的設計都是媽媽一人在做，媽媽一生過30年以上都在做包包，她是無師自通，技藝都是無數經驗的累積，媽媽沒有收學徒，她教給哥哥及弟弟等人，工廠目前由二代接手，以前媽媽創作都是手繪圖稿，哥哥及弟弟等人接手後，也轉成電腦圖製作成電子圖，雖然哥哥及弟弟等人都做包包，但獨特的創意還是要靠媽媽設計。

女兒十分悲痛難過感嘆地說，媽媽本來2023年就宣布要退休，但沒想到大家十分不捨，訂單爆巨量，讓媽媽不得不一直，媽媽原本說今年9月做完訂單就真的退休了，如今發生此事，讓媽媽離開大家，就只能當作「媽媽提早退休享清福了。」

據了解，陳碧銀是FEITY文創皮件創辦人，有包包天后美譽，連我國旅赴南韓人氣女團TWICE的成員周子瑜，也是該品牌的粉絲，2年前曾用FEITY包引起熱議。

FEITY粉絲專指出：「創辦人-陳碧銀女士今日跟著菩薩去修行了。因為工廠失火，菲媽不幸在火場中喪命，我們都感到非常悲慟…，因為今天新聞不斷地報導，私訊湧入非常多粉絲來關心，所以趕快來跟粉絲們報告，新聞是真的，菲媽也真的離開了。做包包是菲媽這一生的舞台，直到今天離世之前，都像往常一樣坐在針車上，製作著要交給大家的包包，她常常說「在路上看到人家背我做的包包就是爽」，所以我們緬懷她的方式，就是珍愛她的作品，她就很開心了。工廠目前需要災後重建，電腦看起來是沒有燒掉，所以直播有買包包至今還沒收到的人，我們都會全數退款處理，畢竟少了她，我們再也做不出菲媽的味道。請各位不用擔心，但懇請給我們一些時間，因為很多後事要處理，預計1-2月左右開始處理這些退款的名單。最後感謝，菲媽這一生帶給我們這麼多、這麼多、這麼多…，這位開朗的老少女，會一直留在我們心中。」

▲金華里長柯崑城說，菲媽從早期一般皮包攤販買賣，到成功轉型製作手工文創皮件包包，手工皮包行銷的很好，許多日本、韓國影星都有她的手工包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

金華里長柯崑城說，菲媽一生致力皮件、皮包工作，從早期一般皮包攤販買賣到成功轉型手工文創皮件包包，打響知名度，手工皮包行銷的很好，菲媽行事低調，像蔡英文總統也曾到其工廠參觀欣賞她的手工包，駐足約1個多小時，她也沒有對外說。

金華里長柯崑城表示，菲媽為人很客氣、有禮貌，常請他喝茶、喝咖啡聊天，也會參與社區活動，其小叔就是社區的資深志工，菲媽的手工創作包，許多日本、韓國影星都有，都很喜歡，當第一時間獲此一不幸消息，他真的很難過。說到這裡柯崑城里長忍不住哽咽難以言語。

據查，檢警對陳碧銀進行相驗，初步認死者吸入性嗆傷併大面積燒燙傷，目前已將遺體交由家屬處理善後事宜。