快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

▲氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

對流發展旺盛，中央氣象署今（2日）下午2時05分針對16縣市發布大雨特報，降雨時間持續到晚上，並針對桃園市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，以及針對新北市部分地區發布山區暴雨災防告警。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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▲16縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

桃園市、新北市、台北市大雷雨持續時間至下午3時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至下午4時14分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

大雨特報

影響時間：2日下午至2日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：2日白天

＊警戒區域：桃園市、新北市、台北市

山區暴雨

影響時間：2日白天

＊警戒區域：新北市新店區、新北市三峽區、新北市烏來區

▲台北市、新北市、桃園市有大雷雨。（圖／氣象署提供）