　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

打完蚊子手超痛　陸35歲女一檢查竟「骨折了」

▲▼打完蚊子手超痛　陸35歲女一檢查竟「骨折了」。（圖／翻攝長沙晚報）

▲女子打完蚊子手指疼痛，竟然已經骨折。（圖／翻攝長沙晚報）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙一名35歲女子日前打完蚊子之後，左手食指腫脹、疼痛不已。女子前往醫院檢查之後，竟發現食指已經骨折，連醫生都感到相當驚奇。

根據長沙晚報報導，女子當天前往醫院檢查時，只感覺食指非常疼痛，並出現了明顯的腫脹，不知道是什麼原因導致。

醫師替女子安排照X光後發現，女子食指中節指骨撕脫性脆性骨折，於是詢問女子最近有沒有受傷，但女子想了半天都沒有印象，最後才表示，前一天晚上被蚊子咬，曾經用力打蚊子。

▼蚊子。（圖／CFP）

▲▼蚊子叮、蚊子咬。（圖／CFP）

女子說，她當時用力揮手過去打蚊子，可是也沒打到蚊子，讓蚊子飛走了，手指就是在這之後開始出現疼痛的狀況，「打蚊子打到骨折？不會這麼誇張吧？」

醫生進一步詢問後發現，女子曾經做過甲狀腺根治手術，長期服用優甲樂，骨質密度受到影響。醫生解釋，女子的骨骼脆性增加，就算是打蚊子這種小動作，也可能導致骨折發生。

醫生還說，骨質疏鬆是一種以骨量減少，骨的微結構受到破壞，導致骨的脆性增加，容易發生骨折為特徵的一種全身代謝性的症狀，一般多見於中老年人，但在某些情況下，年輕人也有可能患上，若沒有及時干預治療，骨骼會越來越脆弱，骨折風險就會大幅增加。

最後，醫生對女子的食指中節進行了夾板外固定處理，並建議女子可以透過服用鈣片、增加日曬等進行補鈣治療。

ET快訊
快訊／午後雨彈開轟　10縣市大雨特報
舒子晨閃嫁！親媽看新聞才知　氣炸封鎖她
「沉睡的酥皮濃湯」成嘉義奇觀！　爆紅老闆現身回應了
00940配息被嫌少！股民出走　2檔人數暴增
38歲《好聲音》女歌手離世！　演藝圈好友哀悼
快訊／中職明星賽大巨蛋加開座位！　搶票時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸興起「志願選填指導」　一次「報價上萬」產業規模已達40億元

李雲迪同框任正非！嫖娼風波後首在中國露面

打完蚊子手超痛　陸35歲女一檢查竟「骨折了」

無畏兩岸緊張！福州踩線團來了　多數年輕成員首次赴馬祖考察

萬達北京總部轉手　商管業務人員搬至珠海辦公

水樂園「活春宮」？陸男女「水中駕駕駕」表情訴說一切

年輕租客欠租失聯！房東上門見「家具被搬空」只剩沙發跟垃圾

中國人妻旅遊胖6公斤讚「台灣很好」　po分享文卻喊：下次不來了

女主播直播間突眼神上吊倒下　震撼影片曝光！網友嚇壞

快訊／赴陸旅遊上升橙色！　國台辦強烈反對：政治操弄不得人心

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

林柏宏撩妹自己羞到自動登出XD　No.1男神「晶亮」電力已被融化

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

陸興起「志願選填指導」　一次「報價上萬」產業規模已達40億元

李雲迪同框任正非！嫖娼風波後首在中國露面

打完蚊子手超痛　陸35歲女一檢查竟「骨折了」

無畏兩岸緊張！福州踩線團來了　多數年輕成員首次赴馬祖考察

萬達北京總部轉手　商管業務人員搬至珠海辦公

水樂園「活春宮」？陸男女「水中駕駕駕」表情訴說一切

年輕租客欠租失聯！房東上門見「家具被搬空」只剩沙發跟垃圾

中國人妻旅遊胖6公斤讚「台灣很好」　po分享文卻喊：下次不來了

女主播直播間突眼神上吊倒下　震撼影片曝光！網友嚇壞

快訊／赴陸旅遊上升橙色！　國台辦強烈反對：政治操弄不得人心

台灣大6月底應繳回超標頻譜　 數發部：尚未收到申請

國民黨輸不起！邀朱立倫辯「罷免門檻」　陳柏惟嗆：我手綁起來讓你

阿龔無法登台金曲獎首發聲！　病倒錯過「合體生物股長」憾吐25字

快訊／午後雨彈開轟「10縣市大雨特報」　

日本新潟爆炸釀6傷！其中1人心肺停止　配管工程疑主因

陸興起「志願選填指導」　一次「報價上萬」產業規模已達40億元

奧運倒數1月　塞納河大腸桿菌「仍超標近4倍」！恐影響游泳賽事

93歲股神巴菲特最新遺囑　遺產用來幫助「沒那麼幸運的人」

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

花蓮百大伴手禮再出發！　大農大富森林路跑綠活市集展售擺攤

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

大陸熱門新聞

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

赴陸旅遊上升橙色！　國台辦：民進黨政治操弄不得人心

陸人妻讚「台灣很好」：下次不來了

女直播主突眼神上吊倒下　嚇人影片曝

租客失聯！房東上門才知家具被搬空

水樂園「活春宮」？陸男女水中「駕駕駕」

福州踩線團來了！多數年輕成員首次赴馬祖

陸大一情侶校內「掀衣喝飲料」！學生看傻

小米副董套現7.4億　股價暴跌逾7%

白衣女酒喝一半全臉慘白突倒地身亡

陸女勇救日本母子身亡！被刺傷仍從身後抱住兇手

福州赴馬祖踩線團29日出發　3天行程曝　

蜜雪冰城新品一股腳臭味！顧客：也像抹布水

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場 「螺販子」：只要有貨我就收

更多熱門

相關新聞

喝牛奶就拉肚子「小心1疾病」！2招照做不烙屎

喝牛奶就拉肚子「小心1疾病」！2招照做不烙屎

有越來越多人聽過「乳糖不耐症」這個名稱，但這到底是什麼毛病呢？乳糖是牛奶中的碳水化合物，能幫助腦部以及中樞神經的發展，也可以加強鈣質的吸收。人體中有一種分解酵素稱為「乳糖酶」，主要是將乳糖分解成好吸收的葡萄糖與半乳糖，不過，有些人體內的乳糖酶活性比較低，無法分解大量的乳糖，導致乳糖累積於腸胃道中，並逐漸與腸胃道的細菌及水分結合，就可能會出現乳糖不耐的症狀，包括腸胃脹氣、腹鳴、放屁、腹部疼痛及腹瀉等。

即／林口機車撞砂石車　騎士腿命危搶救中　

即／林口機車撞砂石車　騎士腿命危搶救中　

骨質疏鬆易骨折　醫曝4321自我檢測準則

骨質疏鬆易骨折　醫曝4321自我檢測準則

即／台南市工地工人墜落地下一樓　腿部骨折

即／台南市工地工人墜落地下一樓　腿部骨折

女手指腫脹以為只是骨折　2個月後截肢

女手指腫脹以為只是骨折　2個月後截肢

關鍵字：

打蚊子骨折骨質疏鬆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

歐陽妮妮無名指婚戒超大顆！　甜吻張書豪

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

獨／犀牛盾贏了　惡魔盾連敗禁賣一、二代

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面