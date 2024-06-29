打完蚊子手超痛　陸35歲女一檢查竟「骨折了」

▲女子打完蚊子手指疼痛，竟然已經骨折。（圖／翻攝長沙晚報）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙一名35歲女子日前打完蚊子之後，左手食指腫脹、疼痛不已。女子前往醫院檢查之後，竟發現食指已經骨折，連醫生都感到相當驚奇。

根據長沙晚報報導，女子當天前往醫院檢查時，只感覺食指非常疼痛，並出現了明顯的腫脹，不知道是什麼原因導致。

醫師替女子安排照X光後發現，女子食指中節指骨撕脫性脆性骨折，於是詢問女子最近有沒有受傷，但女子想了半天都沒有印象，最後才表示，前一天晚上被蚊子咬，曾經用力打蚊子。

▼蚊子。（圖／CFP）



女子說，她當時用力揮手過去打蚊子，可是也沒打到蚊子，讓蚊子飛走了，手指就是在這之後開始出現疼痛的狀況，「打蚊子打到骨折？不會這麼誇張吧？」

醫生進一步詢問後發現，女子曾經做過甲狀腺根治手術，長期服用優甲樂，骨質密度受到影響。醫生解釋，女子的骨骼脆性增加，就算是打蚊子這種小動作，也可能導致骨折發生。

醫生還說，骨質疏鬆是一種以骨量減少，骨的微結構受到破壞，導致骨的脆性增加，容易發生骨折為特徵的一種全身代謝性的症狀，一般多見於中老年人，但在某些情況下，年輕人也有可能患上，若沒有及時干預治療，骨骼會越來越脆弱，骨折風險就會大幅增加。

最後，醫生對女子的食指中節進行了夾板外固定處理，並建議女子可以透過服用鈣片、增加日曬等進行補鈣治療。