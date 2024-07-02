離奇！苗栗這棟鐵皮屋11小時2次火警　火調人員鑑識中

▲通霄同棟鐵皮屋，11小時內發生2起火警，起火原因費疑猜。（圖／記者楊永盛翻攝、下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮一間磚造鐵皮屋，昨（1）日下午2時許發生洗衣機火警，消防人員迅速撲滅；詎料，今（2）日凌晨、相隔11小時後，同棟矮房的雜物間又竄出無名火，消防人員抵達時，熊熊大火已延燒整棟鐵皮屋，灌救約2小時後撲滅，有一名鄰居輕微吸入性嗆傷送醫已無大礙。針對「一屋二火警」的離奇狀況，消防局鑑識人員一大早深入火場鑑識起火原因。

消防局指出，位於通霄鎮通灣里中山路一棟磚造鐵皮屋，張姓祖孫3人平常住在火場後方RC建築，鐵皮屋昨下午約2時被人發現火警，消防人車抵達時，濃煙自鐵皮屋頂竄出，消防人員在屋頂、室內分別佈水線，約半小時即撲滅火苗，消防人車確認無殘火即撤離。

不料，今天凌晨零時42分左右，同棟鐵皮屋另一側的雜物間也失火，消防人車抵達時，因堆放大量易燃物，火勢已全面燃燒、熊熊大火四處竄燒，出動通霄、苑裡、西湖等10部消防車、23名消防人員，直到凌晨約3時才撲滅火勢。不過，一名18歲的鄭姓鄰居輕微吸入性嗆傷，送醫檢查已無大礙。

針對此件特殊火警，消防局火災調查人員，一大早即深入火場鑑識，希望找出2次火警的原因，是否有關連性？是否有人為因素？