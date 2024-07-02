　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離奇！苗栗這棟鐵皮屋11小時2次火警　火調人員鑑識中

▲通霄同棟鐵皮屋，11小時內發生2起火警，起火原因費疑猜。（圖／記者楊永盛翻攝、下同）

▲通霄同棟鐵皮屋，11小時內發生2起火警，起火原因費疑猜。（圖／記者楊永盛翻攝、下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮一間磚造鐵皮屋，昨（1）日下午2時許發生洗衣機火警，消防人員迅速撲滅；詎料，今（2）日凌晨、相隔11小時後，同棟矮房的雜物間又竄出無名火，消防人員抵達時，熊熊大火已延燒整棟鐵皮屋，灌救約2小時後撲滅，有一名鄰居輕微吸入性嗆傷送醫已無大礙。針對「一屋二火警」的離奇狀況，消防局鑑識人員一大早深入火場鑑識起火原因。

消防局指出，位於通霄鎮通灣里中山路一棟磚造鐵皮屋，張姓祖孫3人平常住在火場後方RC建築，鐵皮屋昨下午約2時被人發現火警，消防人車抵達時，濃煙自鐵皮屋頂竄出，消防人員在屋頂、室內分別佈水線，約半小時即撲滅火苗，消防人車確認無殘火即撤離。

▲通霄同棟鐵皮屋，11小時內發生2起火警，起火原因費疑猜。（圖／記者楊永盛翻攝、下同）

▲通霄同棟鐵皮屋，11小時內發生2起火警，起火原因費疑猜。（圖／記者楊永盛翻攝、下同）

不料，今天凌晨零時42分左右，同棟鐵皮屋另一側的雜物間也失火，消防人車抵達時，因堆放大量易燃物，火勢已全面燃燒、熊熊大火四處竄燒，出動通霄、苑裡、西湖等10部消防車、23名消防人員，直到凌晨約3時才撲滅火勢。不過，一名18歲的鄭姓鄰居輕微吸入性嗆傷，送醫檢查已無大礙。

▲通霄同棟鐵皮屋，11小時內發生2起火警，起火原因費疑猜。（圖／記者楊永盛翻攝、下同）

針對此件特殊火警，消防局火災調查人員，一大早即深入火場鑑識，希望找出2次火警的原因，是否有關連性？是否有人為因素？

ET快訊
快訊／黃仁勳妖股再漲停！　寫歷史新高
10點開搶！　台灣虎航「全航線77折」
台南「包包天后」火警罹難　周子瑜是粉絲
快訊／13共機、6共艦再「四面環台」　動態圖曝
勇士K湯轉戰獨行俠！　交易細節曝
還有共犯！「刑事戰將」林明佐延長羈押到9月
00929配息首見下降！　達人：是警訊
快訊／豪雨狂炸花蓮！秀林鄉和平村今「停止上班上課」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重機騎士車城跑山出事！撞破鐵欄衝200m草叢　雙腿骨折倒地

彰化凌晨市話大當機！119、110都「忙線中」　中華電信10點說明

3男1女烏溪釣魚太專注！溪水暴漲困沙洲嚇壞　警消漏夜救上岸

困透天厝電梯！台南「包包天后」火警罹難　周子瑜是粉絲

離奇！苗栗這棟鐵皮屋11小時2次火警　火調人員鑑識中

70歲媽雨中撐傘外出找女兒！衝派出所報案　幕後心酸原因曝

酸「爛掉還有人要」…男網友諷雞排妹：會戴綠帽！判決結果出爐

13條通緝犯落網！敗在想吃台中80年鳳梨冰　帶著妻小全台逃

切西瓜撞擊畫面曝！73歲騎士噴飛墜地　「機車把手」救他一命

還有共犯在逃！「刑事戰將」林明佐涉嫌貪污...延長羈押到9月

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

五堅情解散？婁峻碩缺席「有點難過」　和焦凡凡結婚登記「安排好了」：冬天！

重機騎士車城跑山出事！撞破鐵欄衝200m草叢　雙腿骨折倒地

彰化凌晨市話大當機！119、110都「忙線中」　中華電信10點說明

3男1女烏溪釣魚太專注！溪水暴漲困沙洲嚇壞　警消漏夜救上岸

困透天厝電梯！台南「包包天后」火警罹難　周子瑜是粉絲

離奇！苗栗這棟鐵皮屋11小時2次火警　火調人員鑑識中

70歲媽雨中撐傘外出找女兒！衝派出所報案　幕後心酸原因曝

酸「爛掉還有人要」…男網友諷雞排妹：會戴綠帽！判決結果出爐

13條通緝犯落網！敗在想吃台中80年鳳梨冰　帶著妻小全台逃

切西瓜撞擊畫面曝！73歲騎士噴飛墜地　「機車把手」救他一命

還有共犯在逃！「刑事戰將」林明佐涉嫌貪污...延長羈押到9月

鄭宗哲開轟猛打賞　李灝宇先發選保送

C羅罰踢12碼未進激動落淚　葡萄牙PK戰險勝闖歐國盃8強

勇士聲明道別K湯提G6英雄事蹟　承諾未來退休11號球衣

每年都秒殺！陳耀訓中秋蛋黃酥今日中午12:30開搶

陸2高管赴菲律賓遭綁架！　付1280萬贖金仍被「撕票」

黃仁勳AI妖股再漲停！慧友從25.8元起飛　一路攻上89.5元寫歷史新高

空運「這台灣水果」回日本！田中千繪悄送驚喜 媽一聽金額：不敢相信

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

中共軍媒「漢光只有賴清德逃跑計劃」　還要因應「前線逃兵問題」

快訊／黃國昌：7／12提案邀賴清德赴立院國情報告　民眾黨3決議曝光

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

快訊／24旅客遊金門食物中毒！5人上吐下瀉

即／黃子佼、賀軍翔涉性侵　北檢將傳喚2人開庭

惡男酒瓶爆頭超商店員　打成腦震盪

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

女爛醉痛醒驚覺失身　惡狼竟是母親男友孫子

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

汐止街頭14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

即／賓士男朝AIT按喇叭　又衝撞總統府花臺！

賓士E200衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人

即／豪雨狂炸花蓮！秀林鄉和平村宣布「停止上班上課」

賓士E200哥衝撞總統府　移送喊：我老婆是共諜

更多熱門

相關新聞

警攻堅逮擁槍通緝犯　嫌一度企圖引燃爆裂物

警攻堅逮擁槍通緝犯　嫌一度企圖引燃爆裂物

苗栗通霄警分局警方日前接獲情資，指稱周姓通緝犯在轄區內逃竄躲藏，且還擁槍自重，分局長獲悉後立即成立專案小組查緝，經警方蒐集相關事證後，於21日持苗栗地院核發搜索票展開查緝，直搗周嫌住處，並於屋內搜出改造手槍、子彈、自製爆裂物等違禁物。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

花蓮獨老鐵皮屋受震幾傾倒　台積電助修繕重生

花蓮獨老鐵皮屋受震幾傾倒　台積電助修繕重生

雲林西螺鐵皮工廠深夜大火　警消調派堆高機破門灌救

雲林西螺鐵皮工廠深夜大火　警消調派堆高機破門灌救

台鹽七股鹽山、通霄觀光園區推廣低碳旅遊

台鹽七股鹽山、通霄觀光園區推廣低碳旅遊

台中鐵皮工廠大火　阿北冒險救「火車」

台中鐵皮工廠大火　阿北冒險救「火車」

關鍵字：

通霄1屋2火警鐵皮屋

讀者迴響

熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

大鬧101泰籍爆乳女「就醫照外流」　院方回應

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面