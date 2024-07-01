印尼籍孕婦診所手術　打完麻醉竟死亡！警報請檢察官相驗

▲圖為萬華分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市萬華區一名印尼籍女子30日上午9時許，因懷胎約12周且下體經常出血，自行到萬華區某知名婦產科就醫，經醫師診斷研判孕婦腹中胎兒著床有問題，需要動手術進行人工流產，當天上午該印尼女進行人工流產手術，未料剛進手術房接受醫師麻醉後，孕婦就沒了呼吸心跳，婦產科診所緊急打119，並將女子送往台北馬偕急診搶救，上午11點宣告孕婦死亡，由於女子在台擔任看護，警方依法通知她在印尼家屬前來認屍，並報請檢察官相驗死因。



萬華警方調查，死者與印尼籍男友來台工作，兩人在台灣從事看護工作，死者懷孕12周，直到日前因孕後身體不適，下體頻頻出血，才到萬華區桂林路某婦產科就醫，經醫師檢查認定這胎不容易保住，建議她到診所實施人工流產手術，未料當天診所動刀剛打完麻醉藥劑，女子生命跡象不穩定，診所醫師打119報案請求後送大醫院搶救。

孕婦身亡過程，她的印尼籍男友全部在場陪同，警方緊急通知死者印尼家屬，並報請檢察官相驗，釐清當天進行手術的醫護人員組成，以及是否有合格的專科麻醉醫師在場，查明孕婦身亡是否與身體宿疾有關，或是醫療疏失。

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