夏克立贏了！陳蔓菲PO文「約克夏該處死」被起訴

▲夏克立不滿被指為「加拿大約克夏該處死」，控告陳蔓菲公然侮辱。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人夏克立與黃嘉千婚變官司，去年在影劇圈掀起不小風波，期間不少藝人選邊站，夏克立已聲明不會控告力挺黃嘉千的郎祖筠、竇智孔，但《戲說台灣》女演員陳蔓菲批夏克立「加拿大約克夏該處死」等字句，已達到辱罵而貶損夏克立名譽的程度，台北地檢署27日依公然侮辱罪起訴陳蔓菲。

陳蔓菲2023年12月6日下午6點左右，在用藝名「李宇柔(小曼)」開設的臉書粉專等帳號上，張貼「一看就知道是廢物的爛人」、「被人養的狗」、「讓這條狗去安樂死吧」、「那隻加拿大約克夏該處死」。13日凌晨再發文，「你是會吠的動物」、「你甚麼東西，甚麼妖魔鬼怪」、「你這隻白狗」、「你的狗腦細胞」、「狗通常是雜交的」。

▲陳蔓菲被檢察官依公然侮辱罪嫌提起公訴。（資料照／陳蔓菲提供）

夏克立認為自己不但被罵成狗，還受威脅要被處安樂死，提告妨害名譽與恐嚇等罪嫌。檢察官調查認為，把人說成是狗，具有貶抑性、輕蔑性，足以使人對夏克立產生負面印象，對名譽權的侵害不算小，已經超過一般人可以忍受的範圍，因此依公然侮辱罪嫌起訴陳蔓菲。

至於陳蔓菲的發文提到夏克立「揍老婆」等文字，考量到夏克立的確曾被加拿大檢察署依攻擊罪、使人窒息之攻擊罪起訴，並核發禁止接觸令，經媒體報導廣為流傳，屬於公眾人物可受公評的事項，而「安樂死」、「該處死」、「燒符送你去死」則不算是惡害告知，也沒有教唆他人犯罪，因此未起訴恐嚇或妨害秩序罪。