女師台東開民宿　竟被丈夫當「免費炮房」！鎖門偷情保險女業務

▲台東一名女教師開了民宿，沒想到竟成了丈夫的免費炮房。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台東一名女教師與丈夫經營一間相當豪華的民宿，沒想到原先是開業服務客人，卻成為丈夫與小三偷情的場所，氣得她一狀告上法院、求償100萬元。台東地院審理後，判王姓小三須賠70萬元，全案仍可上訴。

據了解，這名女教師與丈夫阿德（化名）在台東經營民宿，該間民宿在Google上評論頗高，且內部裝潢得相當漂亮，到訪的遊客都讚不絕口。

不過，女教師原先開業的目的是為了服務旅客，某次卻意外發現，阿德與王姓保險業務員一起關在房間內，且敲門敲了10多分鐘都沒有回應，氣得她出言質疑2人究竟在做什麼，聽見阿德辯稱在談保險，變得更加生氣。

原先阿德還想隱瞞，以「我們在談保險的事」為由搪塞，但眼見瞞不過妻子，過了幾天以後才將事情的來龍去脈講清楚。阿德坦承，某天身體不舒服時，王姓女業務員到訪，並且在房間內誘惑他，不過當時因為身體不適，沒有發生性行為。

▲由於王女連續兩次誘惑，女教師的丈夫把持不住，在房間內與她發生關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



直到2、3天以後，王女再度到訪，又做出誘惑的行為，當天阿德已恢復健康、最終把持不住，與對方發生關係。阿德還說，後續2人還有發生過數次性行為，就算見面後沒有做，也會有各種親密舉動，直到後來被妻子發現為止。

女教師精神上受到莫大痛苦，除了與丈夫離婚以外，還將王姓女業務起訴，求償100萬元。阿德的婚外情曝光以後，王女曾向女教師傳訊道歉，聲稱「你很愛你先生，我從此不再聯絡」、「我做錯了對不起」等話語，不過挨告後則辯稱，那是因為處理保險事務造成誤會，為了緩和雙方關係才會致歉等等。

不過，台東地院發現，王姓女業務的配偶曾傳訊給女教師，指控阿德用「陽痿的陽具」在民宿內強迫別人老婆，法官認為若2人沒有發生性行為，王女配偶應不會有無端認為妻子遭到強迫發生性行為的情節，甚至將該對話傳送給女教師，因此不採信王女的說法。

台東地院法官審酌後，判王女須賠70萬元，全案仍可上訴。