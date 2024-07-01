食藥署新署長今上任　莊聲宏：深感責任重大

▲食藥署今日舉行新任署長交接典禮。（圖／食藥署提供，下同）



記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今日舉行新任署長交接典禮，新任署長確定由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏教授接任。莊聲宏表示，接任署長深感責任重大，將持續精進食品安全環境，擴大食安管理資源，落實追溯追蹤，強化邊境查驗、稽查及業者自主管理。另衛福部次長周志浩也代表頒發衛生福利專業獎章給予前署長吳秀梅，肯定任職期間的專業。

衛福部食藥署今（1）日上午10時於國家生技園區署務會議室舉行卸、新任署長交接暨宣誓典禮，由次長周志浩主持監交儀式。周志浩致詞也首先感謝卸任署長吳秀梅任職7年餘來期間的辛勞，帶領食藥署同仁克服各種挑戰，未來重返教職，定能繼續貢獻社會。

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▲周志浩代表衛福部頒發衛生福利專業獎章。

由於食藥署職掌業務包含「食品」、「藥品」、「醫療器材」及「化粧品」等，業務刻不容緩，吳秀梅卸任後，由莊聲宏接任署長一職。周志浩表示，莊署長研究專長為新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治療、分子技術等，為藥學背景的藥學專家，相信莊署長能發揮所長，帶領食藥署團隊，守護民眾健康。

莊聲宏表示，接任署長深感責任重大，將持續精進食品安全，也會持續完善再生醫療製劑法規基準、強化藥品供應短缺通報處理機制，確保醫療體系供需平衡。