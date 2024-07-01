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快訊／新北三重透天厝火警！「2人無呼吸心跳」送醫搶救中

▲▼新北三重區光明路透天厝火警。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北三重區光明路透天厝火警。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重區光明路32巷一棟3層樓高的透天厝上午11時37分發生火警！警消獲報後，出動消防人員55名、各式車輛34輛搶救，現場2樓起火，3樓有2名民眾受困，2人均失去生命跡象，分送三重醫院及北市馬偕醫院救治。至於詳細火警發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

【12:35更新】

2名受困民眾身分為同婚伴侶（36歲許女、38歲宋女），在急救過後，均於送醫途中恢復呼吸心跳。

▲▼新北三重區光明路透天厝火警。（圖／記者陳以昇攝）

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