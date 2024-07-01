吳惠貞連任第十屆東華公研學會理事長　朱景鵬期勉繼往開來再創新猷

▲花蓮縣東華公共事務研究學會30日舉行第十屆會員大會暨理監事選舉。（圖／資料照）

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花蓮縣東華公共事務研究學會30日舉行第十屆會員大會暨理監事選舉，由南華國小校長吳惠貞當選第十屆理事長，吳淑姿當選副理事長。國立東華大學副校長朱景鵬出席，期勉吳惠貞再接再勵，繼往開來，承先啟後，再創新猷。



東華公研學會第十屆第一次會員大會暨第一次理監事聯席會議，今天上午在秧悅渡假飯店舉行，分別選出15名理事、5名監事。之後選出具教育行政及公共行政專業的吳惠貞接任第十屆理事長，副理事長吳淑姿、常務監事張麗珍當選。



五名常務理事：吳惠貞、吳淑姿、劉夢蕾、傅廷暐、張良印。十名理事：藍汎偉、林宗昆、徐享裕、梁太然、魏嘉賢、曾秀雄、古智明、顏勝裕、吳采勳、陳俊成。後補理事：許劍鋒、廖文湘、張政宗。

常務監事張麗珍。監事：許雯婷、王佩雯、黃烘達、陳宣瑄。後補監事：劉國添。



朱景鵬副校長表示，學會成立至今邁入第20年，回首來時路相當不容易，分別在林有志、廖建智、黃金生、田俊雄等歷任理事長深耕發展，結合老幹新枝會員，實踐「創新傳承．躍進轉型」理念，期勉吳理事長繼續為學會創新發展。



一向支持學會的前東華校友總會長林有志，專程從台北趕回花蓮向學會致賀，分享草創初期的心情，場面溫馨氣氛熱絡。期許吳理事長勇於開拓，壯大學會陣營。

就讀國立東華大學公共行政研究所的國民黨總召傅崐萁，中午兼程趕來與會，親向恩師朱副校長、同學及學長學弟妹致意，並向當選的全體理監事表達祝賀，分享當代國際時政與公共事務經驗，剖析觀點獨特深刻，深具啟發性思維。

榮譽理事長田俊雄指出，學會在六年前，啟動「創新傳承．躍進轉型」思維，導引社會正向能量，公共服務精神深受敬重，相信吳理事長將承繼學會優良風氣，積極投入社會公共事務，深化公民積極參與，進而增強公民意識服務。

吳惠貞理事長說，誠摯感謝朱副校長、總召傅崐萁立委、校友總會長林有志等貴賓與會期勉，學會發展至今二十年，期間端賴朱副校長、榮譽教授高長院長及王鴻濬院長，及全體理監事學長學弟妹踴躍推動會務與促進公共事務之進步。