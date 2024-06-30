搭車站前計程車「太髒選第二台」司機拒載！網爆潛規則：會被砸車

▲網曝車站前計程車江湖規矩。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

車站外常會看到計程車大排長龍，就有網友指出，因為急著回飯店，打算搭車站前的計程車，看了第一台計程車發現有點髒，而且還有菸味，於是轉頭走到第二台車，結果第二台車的司機堅持拒絕載送，要他去搭前面一輛，認為這規定很不合理。貼文曝光，網友表示「排班的都有江湖規矩，別為難人家」。

有網友在PTT發文，「車站前計程車有潛規則？」近日到了陌生的地區，時間太晚沒有Uber可以叫，又急著回到飯店，於是搭了車站前的計程車。

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此時，他發現到第一台計程車的內部相當髒亂，且充滿了菸味，於是走到第二台計程車，怎料第二台的計程車司機拒絕載他，要他去搭前面一台，「不要讓他難為」。原PO見狀愣在原地，「小黃現在是怎樣？消費者連選給誰載的權利都沒有了？有沒有卦？」

貼文曝光，網友表示這就是規定，「排班本來就要照順序」、「當然有規矩，輪到他也不可以選客人」、「排班的有規定，你不要害人不能排」、「你不要害人家砸車、被打」、「排班的都有江湖規矩，別為難人家，更別說有的地方車道第一輛不先出去不行」、「走遠一點攔車」。

還有網友透露，曾遇過更扯的狀況，「有沒有跳錶是重點，肯跳錶就很好了，很多都用喊價的，10分內的車程，跳錶計算150，問了幾台車都堅持收300，最後沒辦法只好搭」。