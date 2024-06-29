頂大男「沉迷手遊、一夜情」曾做八大！逆襲進科技業　血淚史曝光

▲頂大男自曝學生時期沉迷手遊，直到畢業才重振精神求職。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

一位畢業於頂尖大學研究所的網友近日在Dcard發文，坦承自己在大學和研究所階段放蕩不羈，沉迷於手遊和一夜情，甚至為了賺錢而從事按摩業。畢業後，他因為缺乏一技之長，一度萌生進入八大行業的念頭，所幸最後順利進入科技業工作。這段求職血淚史也引起許多網友的共鳴。

原PO回想過往，從踏入大學開始便深陷手遊和網路一夜情，渾渾噩噩地虛度了大學和研究所的時光。沉迷遊戲導致花費無度，為了填補財務漏洞，他甚至利用外型優勢從事按摩行業。畢業後才驚覺自己一無所長，主修科目的成績也一塌糊塗，加上個性孤僻、人脈稀薄，頓時陷入深深的焦慮。

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結束學生生涯後，原PO歷經2個月的求職奮戰，坦承憑藉著三寸不爛之舌，才得以進入年薪90萬的科技業，雖然薪資待遇不算優渥，可是工時相對較短，工作內容也比較輕鬆，但更重要的是公司提供了完善的教育訓練課程，讓他不必事先具備相關專業知識或技能，也促使他對這份工作充滿感激，不然他原本差點要去當男公關。

貼文曝光後羨煞許多網友，「已經比我這學店仔還厲害了，我工作5年，年薪含年終不過也才70萬」「怎麼樣才能沉迷於遊戲又讀台大」「比我好多了…書讀得沒你好，也沒你會玩啦，現在年薪也比你低」，還有人酸言酸語地嘲諷原PO，「打扮的好看一點，平常溫柔一點，找個老實的女工程師結婚吧」，部分人則炫耀表示：「跟你一樣大學跟研究所渾渾噩噩，畢業什麼都不會，唯一的差別是現在年薪200萬」。

此外，不少人稱羨原PO找到好公司，願意提供培訓機會，還有優渥薪資，「哪裡工作方便介紹嗎？難得有年薪90萬還願意培養的公司」；然而，也有人認為原PO可能同期同學都發展順利，感概自己虛度光陰，直言「通常真正有潛力的人，進入職場之後都會醒過來」，認為他只要心懷改變的念頭，隨時都有機會重新出發。



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