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朋友都考公職！文組哥焦慮求助「不想走本科」　網友狂推1行

▲▼面試。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

最近是畢業季，不少新鮮人開始投遞履歷、面試。就有男網友表示，自己是文組行政科系的，眼看周圍朋友都在準備公職考，他卻不想往本科發展，同時想找具有挑戰性的工作，於是想問「有推薦門檻不高的工作嗎？」話題掀起熱烈回響，不少熱心網友也留言給建議。

網友在Dcard發文提到，「前幾天畢業了，突然覺得很焦慮，不知道未來的方向該往哪裡走。我本身念文組行政類科系的，看到身邊朋友大部分都在準備公職考試或考研究所，我的話目前沒有讀研的打算，也不太想往本科發展。」

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他直言，行政私部門的薪水普遍不高，本身又不喜歡公職那種太過穩定、每天朝九晚五的生活，「所以想找具挑戰性，能從工作中獲得成就感的工作，想知道有什麼門檻不高的工作嗎？」

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，大多網友建議，可以走業務一途，「看起來業務蠻適合你的，有挑戰性也有成就感，不用被公司綁住，時間也彈性，有興趣可以了解看看」、「房仲，考過不動產營業員證照就好，做了兩年年薪平均150萬，非常有挑戰性」、「業務阿，可以找有興趣的工作的業務去應徵」、「業務，但是需要基本的溝通能力，會英文或其他語言就更好了」、「業務阿~ 賣車賣房賣保險都可以」。

另外，也有過來人表示，「狀況基本跟我一樣，文組行政科系畢業，大部分同學都是往軍公教職走，業務方面的工作是一個不錯的選擇，但很吃個人特質和經驗，建議可以從有底薪的業務工作開始嘗試，累積經驗和人脈，再跳到更大或底薪更高的公司，一開始就嘗試無底薪的業務工作會比較困難喔！」

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