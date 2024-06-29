花蓮百大伴手禮再出發！　大農大富森林路跑綠活市集展售擺攤

▲▼花蓮百大伴手禮業者將於大農大富森林路跑綠活市集展售擺攤，介紹「花蓮好禮」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自0403花蓮地震之後，花蓮經濟百業遭受重創，國內外觀光旅客的大幅縮減，導致許多在地伴手禮業者在震後業績大幅下降，花蓮縣政府為持續協助本地伴手禮業者一起「重新出花」，百大伴手禮業者將於6月30日(日)大農大富平地森林園區開跑的蔬跑盃「花蓮森林路跑」綠活市集展售擺攤，除藉此提升商品的能見度之外，也歡迎參與花蓮路跑的參賽者返家時作為伴手禮帶走，以行動為花蓮加油。

第二屆花蓮縣百大伴手禮從食品類一般食品組、傳統在地點心組及創新食品組與非食品類組中決選出共16個金質獎與84個優等獎，呈現多元的「花蓮禮好」伴手禮品牌內容。此次綠活市集邀集第二屆百大伴手禮眾多獲獎業者一同響應震後第一場大型活動，參與業者包含一品醇商號、德森農莊、黎明庇護工場、黎明方舟畜牧場、洄瀾無毒、讚炭工房、喜歡采風烘培坊、馬佛陶燒(花蓮綠野香坡農村發展協會)及彩虹藝廊等業者，涵蓋農特產品、糕餅熟食、文創設計與特色工藝品等類別的百大伴手禮。

觀光處長張志翔表示，震後第一時間縣府積極洽辦帶領伴手禮業者於台北捷運西門站、新北板橋宏匯廣場、台中草悟道與彰化鹿港等各縣市辦理伴手禮展售會，皆受到當地民眾的熱烈支持。接下來縣府規劃7月12、13及14日連續3天在臺北車站1樓多功能展演區擴大舉辦展售活動，除了百大伴手禮業者外，更有東大門夜市知名樂活名攤攤商加入，將花蓮的伴手禮好物及夜市美食直送大台北地區，縣長徐榛蔚歡迎大家前來共襄盛舉。

張志翔處長也感謝「花蓮森林路跑」蔬跑盃團隊拋磚引玉，採購逾800份的花蓮百大伴手禮作為21公里及10公里組的完賽禮，希望透過這份花蓮伴手禮讓參加路跑的朋友，對花蓮森林路跑、對花蓮有更美好的甜蜜記憶點，同時也歡迎大家再次來到花蓮旅遊為花蓮加油打氣。

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