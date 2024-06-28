百萬網紅斷言「川普幾乎篤定勝選」！　建議拜登明天就放棄參選

▲2024美國大選首場辯論落幕，美國財經網紅預測川普將成為下一任總統。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

2024美國大選首場總統候選人辯論（美東時間27日晚間）正式落幕。擁有197萬追蹤的美國財經YouTuber 凱文帕弗拉特（Kevin Paffrath），針對拜登與川普的首場辯論發表了他的看法。他在直播中直言，「拜登根本撐不到選舉日」，並預測川普幾乎可以確定會在2025年成為美國總統。

凱文帕弗拉特在個人YouTube頻道 Meet Kevin 直播表示，看完辯論之後，他終於明瞭，將這場辯論會安排在距離選舉還有131天前舉行是有原因的，就是為了測試拜登在辯論台上的認知能力，而結果顯示拜登表現極為不佳。

凱文指出，根據預測市場的數據顯示，在辯論期間，拜登的當選機率急劇下降，他的支持率從48%下降到39%，加州州長紐森（Gavin Newsom）支持率翻了一倍，而川普的支持率則從53%上升到61%。他認為在這場辯論之後，甚至包括鐵杆民主黨員在內，沒有人能真正為拜登的表現感到自豪。

▲凱文帕弗拉特建議民主黨盡快替換拜登，以增加勝算。（圖／路透）

凱文進一步批評拜登的通膨解決方案，認為高利率政策使得經濟遭受了多年痛苦，並預測在選舉前將面臨多次經濟衰退。他強調，如果民主黨期望在2025年1月仍有一絲權力，就必須儘快替換拜登，「我的意思是他可以完成他的任期，但他明天就需要立刻退出候選人資格。」

凱文認為，除非出現其他選擇，否則川普幾乎可以確定會在2025年成為美國總統。他指出，在2020年的選舉中，92%的黑人選票支持拜登，但如果拜登繼續參選，這一數字可能會顛倒。他建議民主黨在8月19日的全國代表大會之前替換拜登，以增加選舉勝算。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）委託獨立民調機構SSRS所做的快速民調顯示，在觀看辯論的登記選民中，67%的人認為前總統川普表現更好，贏過現任總統拜登的33%。