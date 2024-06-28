連2次詐騙面交得手　 惡劣車手第3次取款...躲草叢仍被逮

▲▼詐騙集團面交得手二次，食之未髓第三次遭警出動逮獲。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

臺中市政府警察局東勢分局日前接獲被害人報案，稱收到醫院來電指其健保卡遭盜用，後續又有自稱檢察官與被害人聯絡，藉故要求其將存簿內的錢交由檢方監管，並接受調查，經面交2次後，被害人才驚覺遭到詐騙，並向警方求助，警方說明此為常見假檢警詐騙「老哏」手法，並保持與被害人聯繫，避免其再受騙，保住民眾「老本」。

近日歹徒食髓知味，要求被害人須再交付現金新臺幣40萬元，警方獲報後除指導被害人冷靜應對外，並緊急出動至面交地點附近埋伏，隨即發現一名男子行跡可疑，為避免打草驚蛇，先按兵不動，等車手完成面交後，立即展開圍捕，犯嫌見狀拔腿逃跑，警方追捕過程大聲喝斥「趴下！我是警察」，犯嫌情急躲入雜草叢中，警方即上前壓制逮捕，當場查獲程嫌現行犯，並查扣工作手機1支、假公文收據1張、現金新臺幣40萬餘元等贓證物，偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺中地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

臺中市政府警察局東勢分局分局長林中興呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會要求提（匯）款或交付存摺、提款卡。民眾若接到電話提及「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請馬上掛掉電話，不予理會，若遭遇此類詐騙手法有任何疑問時，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線諮詢查證。