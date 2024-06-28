　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連2次詐騙面交得手　 惡劣車手第3次取款...躲草叢仍被逮

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼詐騙集團面交得手二次，食之未髓第三次遭警出動逮獲。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

臺中市政府警察局東勢分局日前接獲被害人報案，稱收到醫院來電指其健保卡遭盜用，後續又有自稱檢察官與被害人聯絡，藉故要求其將存簿內的錢交由檢方監管，並接受調查，經面交2次後，被害人才驚覺遭到詐騙，並向警方求助，警方說明此為常見假檢警詐騙「老哏」手法，並保持與被害人聯繫，避免其再受騙，保住民眾「老本」。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

近日歹徒食髓知味，要求被害人須再交付現金新臺幣40萬元，警方獲報後除指導被害人冷靜應對外，並緊急出動至面交地點附近埋伏，隨即發現一名男子行跡可疑，為避免打草驚蛇，先按兵不動，等車手完成面交後，立即展開圍捕，犯嫌見狀拔腿逃跑，警方追捕過程大聲喝斥「趴下！我是警察」，犯嫌情急躲入雜草叢中，警方即上前壓制逮捕，當場查獲程嫌現行犯，並查扣工作手機1支、假公文收據1張、現金新臺幣40萬餘元等贓證物，偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺中地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

臺中市政府警察局東勢分局分局長林中興呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會要求提（匯）款或交付存摺、提款卡。民眾若接到電話提及「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請馬上掛掉電話，不予理會，若遭遇此類詐騙手法有任何疑問時，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線諮詢查證。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

ET快訊
天一香油豆腐包小強　追供應商驚見噁心環境
快訊／張元植墜崖身亡　妻子發聲了
快訊／國家警報響了！大雷雨襲3縣市
快訊／張元植墜崖亡　家人準備帶他回台
快訊／午後雷雨來了！10縣市大雨特報
快訊／秘魯7.2強震發布海嘯警報！最高恐達3公尺
寵物店老闆被逼上絕路　蔣萬安出手：研究更妥適做法
獨／2樓屋主證實是「各別施工」！找寵物店一起發誓：你們敢嗎？
快訊／秘魯發生「規模7.2強震」
日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人！全場炸樓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲孝孫失蹤117天…14台人印尼被捕！鹹粥阿嬤憂：會不會是其中1個

天一香油豆腐包小強！追供應商驚見噁心環境　衛生局勒令停工改善

油豆腐包小強！基隆知名滷肉飯出包　民眾一咬分屍「完整蟑螂」噁吐

女山友登太平山三星池迷失　被太平山所勇警尋獲...感動到想哭

承包診所清運工程...全倒陽明山國家公園　巡查員傻眼報警逮3人

連2次詐騙面交得手　 惡劣車手第3次取款...躲草叢仍被逮

5億高中生配偶夏朝源嗆爆女審判長　「5大狠句」曝光結局慘了

快訊／台中工人「30F女兒牆直墜3F露臺」！　搶救無效亡

夏男假結婚重判1.5年　「嗆法官自食惡果」法界：若是我會判2年半

又是鋰電池惹禍！台東回收場火警「恐怖白煙狂冒」　警消緊急灌救

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

林襄單身中認「我個性有問題」

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

19歲孝孫失蹤117天…14台人印尼被捕！鹹粥阿嬤憂：會不會是其中1個

天一香油豆腐包小強！追供應商驚見噁心環境　衛生局勒令停工改善

油豆腐包小強！基隆知名滷肉飯出包　民眾一咬分屍「完整蟑螂」噁吐

女山友登太平山三星池迷失　被太平山所勇警尋獲...感動到想哭

承包診所清運工程...全倒陽明山國家公園　巡查員傻眼報警逮3人

連2次詐騙面交得手　 惡劣車手第3次取款...躲草叢仍被逮

5億高中生配偶夏朝源嗆爆女審判長　「5大狠句」曝光結局慘了

快訊／台中工人「30F女兒牆直墜3F露臺」！　搶救無效亡

夏男假結婚重判1.5年　「嗆法官自食惡果」法界：若是我會判2年半

又是鋰電池惹禍！台東回收場火警「恐怖白煙狂冒」　警消緊急灌救

全台15縣市亮高溫燈「飆破36度」　時力籲政府啟動「高溫假」修法討論

7成5市民不知明年辦世壯運　蔣萬安、侯友宜要拚4萬人來台

「新冠變異株LB.1」傳染力更強！　醫：1族群口罩要戴起來

拜登、川普交鋒！「台灣的辯論鬼才是誰」一票點名他：根本無敵

9萬男友「要她賺到5萬」限時1年內　全場噴：AA了還想怎樣

19歲孝孫失蹤117天…14台人印尼被捕！鹹粥阿嬤憂：會不會是其中1個

詹皇經紀人被爆「警告別隊不要選布朗尼」　球迷反應超酸

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

Albee錄影到一半…突脫口回曾國城「裝B」！他真實反應全被拍：妳最會

快訊／國家警報響了！大雷雨襲3縣市　暴雨告警區出爐

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

社會熱門新聞

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

夏男為龐大財產濫用婚姻　法官怒：不得易科罰金

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

快訊／台中工人「30F女兒牆直墜3F露臺」！　搶救無效亡

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批

5億高中生配偶嗆爆女審判長　「5大狠句」曝光結局慘了

即／5億高中生案！配偶夏男假結婚遭判刑1年6月

更多熱門

關鍵字：

詐騙 面交 食之未髓 逮獲

讀者迴響

熱門新聞

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

台灣很好「但1原因崩潰」　陸人妻不再來！台人點頭

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

快截止了！「3張千萬發票」沒人領　繳停車費中大獎

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面