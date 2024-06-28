快訊／赴陸旅遊上升橙色！　國台辦強烈反對：政治操弄不得人心

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對22條懲戒台獨，陸委會昨27日宣布對大陸旅遊警示燈號，升至「橙色」，並且呼籲民眾避免非必要去大陸旅行，這也意味兩岸開放旅遊遙遙無期。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚最新回應，對於民進黨說法「強烈反對！」利用懲治「台獨」的司法文件，提升旅遊警示是政治操弄，也是對台灣民眾赤裸裸威脅，罔顧台灣旅遊業者利益，不得人心。

朱鳳蓮稱，「民進黨當局這套說法和行徑完全是對大陸污蔑抹黑、對台灣民眾威脅恐嚇的政治操弄，我們強烈反對。」

朱鳳蓮指出，大陸方面發佈實施依法懲治「台獨」頑固分子司法文件，不針對、不涉及廣大台灣同胞，針對的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪。

朱鳳蓮強調，只有依法懲治 「台獨」頑固分子及其分裂行徑，才能維護台海局勢和平穩定，才能從根本上維護廣大台灣同胞的切身利益福祉。「民進黨當局罔顧事實，惡意抹黑有關司法文件，借提升所謂旅遊警示進行政治操弄，是對廣大台灣同胞赤裸裸的威脅恐嚇，嚴重侵害台灣民眾正當權益，破壞兩岸關係發展。」

朱鳳蓮繼續說，民進黨當局捏造藉口欺騙台灣民眾，阻撓兩岸交流，煽動兩岸對立對抗，完全違背台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。

朱鳳蓮表示，台灣民眾來大陸旅遊的興趣意願強烈，台灣旅遊業界也一直呼籲民進黨當局早日解除台灣旅行社組團來大陸旅遊禁令。民進黨當局不僅不回應民意，反而粗暴恐嚇阻撓台灣民眾來大陸旅遊，破壞兩岸交流，嚴重損害台灣民眾和相關業者利益，剝奪各界民眾出行自由，不得人心。

最後，朱鳳蓮呼籲，「廣大台灣同胞看清民進黨當局損害民眾利益的政治私心。」歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作，依法保護台灣同胞的正當權益。廣大台灣同胞參加兩岸的交流合作，來往大陸不必有任何顧慮，完全可以乘興而來、盡興而歸。

本陸委會發言人梁文傑指出，陸港澳近年持續增修相關國安法令，發生多起國人赴大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形，近期大陸官方發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲治台獨22條），嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全。

針對國人赴大陸旅遊，陸委會指出，經過政府經整體評估，從今起陸港澳旅遊從原本「黃色」的「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」升至「橙色」的「避免非必要旅行」，建議國人避免非必要赴陸港澳旅行。