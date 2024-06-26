台中男卡水溝快一周背景曝　繼承透天厝愛撿東西...社區麻煩人物

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區中華路昨（25）晚從排水溝傳出陣陣「救命、救命」微弱氣息，一旁的羊肉爐店家聽聲辦位，竟然從水溝縫隙看到人頭和雙手，驚嚇得趕緊通報里長陳美香，警消人員花了2小時開挖柏油路，順利把60歲廖姓男子救出，里長表示，廖男精神狀況不佳，說話反覆，常會到處撿拾東西回家堆放，是社區麻煩人物。

烏日警分局和消防局昨晚10點10分獲報，稱有人受困在中華路水溝內，出動消防車5輛、消防人員23名前往救援。

▲▼烏日一名拾荒男子卡住水溝微弱喊「救命」，消防人員花了2小時開挖，順利救出。（圖／民眾提供，下同）

搶救人員透過路邊排水孔，確認男子受困位置，嘗試從周邊大排水溝渠進入救援，但因排水溝支管分叉複雜且管道狹小，根本無法接近，於是改由地面直接開挖，以鑿岩機、軍刀鋸、電動油壓剪、電鑽等器材，開鑿破壞柏油路後，11點55分終於將男子救出，雖然身體多處擦傷，但意識清楚，後送大里仁愛醫院救治。

里長陳美香表示，廖男從父母那裡繼承了他目前居住的三樓透天厝，沒有子女，經濟尚可，沒有工作，到處撿拾別人不要的東西回家堆放，常常把沙發、桌椅堆到馬路，影響交通，她前去勸阻多次，也請清潔隊去清運過，但過一陣子又是堆積如山。

陳說，和廖男對話過程中，明顯覺得對方怪怪的，說話顛三倒四，可能是他同居多年的女友聲稱，從上周四晚上，廖就沒回家，所以才被認為廖已經受困水溝5天，但陳認為不可能。

里長說，天氣酷熱、惡臭難忍且整個人卡在狹窄排水溝動彈不得的情況下，任誰一個晚上都受不了，更何況是五天，因此里長對廖男同居女友的說法存疑，加上廖男也說不出為何下去水溝？卡了多久？也就讓整件事充滿疑點。

▲▼消防人員鎖定男子在水溝下正確位置後開挖，但卡了多久？為何下去？原因成謎。