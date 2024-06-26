15萬買300份連署書「格式不符全變垃圾」　計程車理事長還被起訴

▲唐文龍想靠哄抬總統參選連署書賺錢，結果被起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市計程車駕駛員職業工會第9屆理事長唐文龍，2023年間「聽說」北市里長聯誼會要幫郭台銘蒐集參選總統連署書，事後會有答謝，還有人比出「1」的手勢，以為一份連署1000元，唐自掏腰包花了15萬低價收購390份連署書，結果因為格式不對全被銷毀，唐文龍想藉連署書賺錢的希望破滅，還被依違反《正副總統選罷法》起訴。

據了解，鴻海集團創辦人郭台銘2023年徵求民眾連署參選總統期間，各地頻傳收購個資或連署書，這起計程車工會疑似集體收購連署書案，是檢調根據情資，發現1名在士林區海產店工作的李姓酒促小姐在蒐集連署書，因而循線查出併起訴唐文龍、李女等7名被告，另有熱炒店的海姓老闆等3人，則因坦承犯行獲得緩起訴。

檢察官林岫璁起訴指出，綽號「阿里」的唐文龍因為參加台北市里長聯誼會總會長蘇府庭餐敘，聽到蘇想幫郭台銘蒐集連署書，事後會再答謝，加上後來又看到計程車工會監事倪文良在連署書攤位上，以食指比出「1」表示有後謝，以為提供1份連署書報酬是1千元，覺得有機會利用價差賺錢。

唐文龍從2023年8、9月起，透過綽號「小鳳」的張文馨，以及「地球」劉晏志等有人，對外收購連署書，每個得知消息的人，都開始拉攏身邊親友，以低價收購連署書，光是劉晏志靠著士林區某海產店的人際關係，就收到100份連署書，連署民眾也收到200元到500元不等。

最後唐文龍花了15萬元，買來300份連署書，加上自行蒐集的8、90份，總共近390份連署書，都裝進牛皮紙袋送到蘇府庭的里長辦公室，蘇府庭在2023年10月26日打開紙袋，發現連署書格式不符規定，因此全部拿去銷毀丟棄。檢察官調查後認為，無證據顯示蘇府庭、倪文良下指令收購，以查無犯意、罪嫌不足等理由，處分不起訴蘇、倪等人。

針對唐文龍涉嫌違反《正副總統選罷法》，台北市計程車駕駛員工會在案件偵辦之初就發表聲明，澄清此為唐文龍個人行為，與工會完全無關，也沒有透過工會系統收購連署書。