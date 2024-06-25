九層塔農藥超標　欣葉道歉：暫停供應相關品項「直到檢驗合格」

▲欣葉台菜九層塔被驗出殘留農藥超標。（圖／北市衛生局提供）

記者黃士原／台北報導

北市衛生局今（25）日公布蔬果農藥殘留抽驗結果，其中欣葉台菜信義新天地A9館使用的九層塔被驗出殘留農藥超標。對此，欣葉發出道歉聲明，表示將暫停供應相關品項，直到檢驗合格。

欣葉聲明稿指出，有關九層塔驗出農藥不符規定一事，感到非常抱歉也很遺憾。並於接獲衛生局通知當日，欣葉A9分店立即暫停供應含有九層塔之品項，亦同時委請SGS進行相關檢驗，直至產品合格為止才重新供膳，敬請消費者放心。

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欣葉表示，集團重視食品安全及消費者權益，定期配合第三方公正機構自主檢驗，更會記取此次單一分店經驗持續加強食安管理，並已與國內有機農園進行契作規劃，以提供消費者新鮮、安全的食材及美好的用餐體驗。

另外，潮味決也表示，衛生局查驗時為5月初，5月下旬進行複查時已合格。

北市衛生局今日公布蔬果農藥殘留抽驗結果，有12件不符規定，其中包含在欣葉台菜信義新天地A9館抽驗九層塔、潮味決湯滷專門店士林中正店的白蘿蔔，都有2款農藥超標。其中「欣葉台菜信義新天地A9館」抽驗九層塔被檢出不得檢出的殺菌劑曼普胺 0.06ppm、殺菌劑歐西比 0.01ppm；「潮味決湯滷專門店士林中正店」的白蘿蔔被檢出殺蟲劑賽速安 0.48ppm、殺蟲劑三氯松 0.04ppm都超出標準。

