「非常泰」青蔥、「祥和蔬食」九層塔農藥超標！北市揪13件蔬果違規





▲非常泰的青蔥（左）和祥和蔬食的九層塔（右）農藥超標違規。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市衛生局今（5）日公布今年4月份生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，包含必比登推薦名店祥和蔬食的九層塔、非常泰天母SOGO店的青蔥，都被檢出農藥超標違規，都已經要求下架相關產品不得販售，並移請產品來源衛生局處辦。

北市政府衛生局定期至轄內市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，113年4月共計抽驗47件蔬果產品，檢驗結果13件產品不符規定，其中有4件九層塔；3件韭菜花；辣椒、青蔥各2件；青蒜、白蘿蔔各1件，各檢出1到4項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，均為高風險產品。

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其中不乏知名店家，獲得必比登推薦的祥和蔬食所使用的九層塔，被檢出不得檢出的殺草劑草殺淨0.06ppm，還有殺菌劑普拔克13.9ppm，超出標準（10.0ppm以下）2種農藥違反規定。北市食藥科科長林冠蓁表示，已經通知下架違規產品，並且移請來源廠商所在的雲林縣衛生局進行處辦。

瓦城集團旗下的非常泰天母SOGO店使用的青蔥，被檢出殺蟲劑芬普尼代謝物0.004ppm，超出標準（0.001ppm以下），林冠蓁表示，已經通知下架違規產品，並移請來源業者所在之彰化縣衛生局處辦。

北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，可依據食安法處分6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

針對不符規定產品，台北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。另已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。