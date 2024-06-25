小學生書包髒到受不了！專業達人教洗書包嚴重髒污　秘密武器是酒精

▲小學生的書包經過了整整一個學期的使用，髒得不得了！（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

暑假即將來臨，小學生們的書包經過了整整一個學期的使用，髒得不得了！尤其是女生愛的淺粉色、淺紫色的書包，上面全是黑黑的髒污、甚至還有鉛筆畫過得痕跡，這些好一點的書包售價卻動輒好幾千元，如果髒了想要清洗，有時候又無法完全清潔乾淨，這麼昂貴的書包如果丟棄又太可惜，送去專業洗包包還需要排隊等待名額。其實，要將書包洗乾淨並不是那麼困難，只需要一些專業的技巧和方法，就能讓書包恢復原樣！現在來學習一下專業達人的洗書包秘訣吧！

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▲護脊書包Tiger Family教學髒書包清理方式。（圖／取自TigerFamily，下同）

▲用濕敷法可將髒污清除乾淨。

護脊書包Tiger Family在官方臉書教學髒書包清理方式，只要準備小蘇打粉、工研醋、軟毛刷、水桶、濕布，先將小蘇打粉、工研醋以1:1的比例調製成中性洗劑，待起泡後攪拌均勻，敷在書包髒污處靜置30分鐘，再以軟毛刷沾取清水輕輕刷洗，就能將髒污刷除，最後用濕布將表面擦乾淨，靜置通風處晾乾，同時官方也提供到府收書包的清洗服務，6/28前清洗499元（不含運），清洗書包時，TigerFamily提醒要使用中性清潔劑才不會破壞防水層，並要避免使用機器洗滌及脫水，以免破壞書包結構！

▲專業清洗達人對於清洗書包上的嚴重髒污很有一套。（圖／取自臉書）

為了解決難以清潔的頑固髒污，像是鉛筆髒污、放在地上的痕跡等髒污，專業清洗達人製作了一個教學影片，影片中可以看到都是以中性清潔劑清洗為主，但在開始清潔時用了一個秘密武器！首先，在嚴重髒污的區域先噴上酒精靜置5分鐘，接著，在一個盆子中加入小蘇打粉和肥皂粉，並加入熱水使其充分溶解，將整個書包完全浸泡在水中，靜置10分鐘以上，這樣大部分的污漬都會被泡掉，然後使用刷子將整個書包刷洗乾淨，最後用清水沖洗乾淨、擦乾水分，然後放在通風處晾乾，就能讓書包恢復原樣了！

無論是你自己用得髒兮兮的書包，或是得到哥哥姊姊退役的書包，這些專業的清潔方法都能將它們洗乾淨，就像擁有一個新書包一樣！