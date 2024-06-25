「一早就熱斃」全台燒番薯　5可能原因曝

▲周一中午12時溫度分布圖，全台變「燒番薯」。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

全台燒番薯！氣象專家林得恩表示，一早就熱斃！並分析5點可能原因，像是太平洋高壓西伸或籠罩、都市熱島效應加成，而面對現今全球暖化日益加劇下，狀況將會更加惡化。

林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，本周天氣仍在熱爐強勢的影響下，高溫炙熱，而且熱的時間提早，幾乎一早的氣溫就上到30度或以上，熱的範圍也變大，全台2分之1到3分之2以上縣市，當日最高溫都在35度或以上。

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▼周一早上9時溫度分布圖顯示，全台多數地區高溫都已超過30度。（圖／氣象署）



林得恩說，從氣象學的角度來看，一早就這麼熱的可能原因：

1、太平洋高壓軸線西伸或籠罩：

由於高壓本身是下沉氣流，它不但不利於雲系發展，且有如鍋蓋一般，穩定將熱悶住在所影響的區域範圍內。當清晨的太陽輻射到達地面，甚至還會有下沉增溫的效益。

2、夜間輻射冷卻不足：

夜間大氣層和地面散發的熱量不足，導致地表溫度在夜間降溫相當有限。當清晨太陽輻射一出現，在熱量堆存的作用下，更快使得地面氣溫增高。

3、都市熱島效應加成：

在城市地區，建築物、道路等人工結構吸收並儲存大量白天的熱量，夜間釋放出來，使得城市溫度較高。這就是所謂的都市熱島效應，尤其在夜晚和清晨的增溫效果顯著。

4、季風和風向的影響：

季風和風向也會影響溫度變化。如果清晨吹來的風是來自於較溫暖的海洋，或其它高溫地區（諸如：南風或西南風），則易導致早晨氣溫偏高。

5、氣流太過穩定：

當受太平洋高壓西伸或籠罩時，環境大氣層相對穩定，空氣的對流活動減弱，近地面混合層沒有顯著作用，熱量就難以從地表散發出去，這也會使得清晨的溫度較高。

林得恩提到，綜合以上因素，一早氣溫就很熱的現象，是一種多重因素共同作用的結果；而面對現今全球暖化日益加劇下，狀況將會更加惡化，必須謹慎認真來面對，並思考有效具體的因應對策。

▼林得恩說，一早就熱斃！其中一個可能原因為太平洋高壓軸線西伸或籠罩。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）