陳水扁「買官洗錢案」判免訴　北檢上訴：法院算錯追訴時效

▲檢察官針對前總統陳水扁被控在陳敏薰買官的洗錢案提起上訴。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁被控涉嫌在前台北101董事長陳敏薰買官案中，與妻子吳淑珍共同洗錢不法所得1000萬元，台北地院5月間以追訴權時效完成為由，判決陳水扁免訴，但台北地檢署收判後認為，法官計算時效有誤、判決程序瑕疵，今（21日）已正式提起上訴。

陳敏薰2004年透過吳淑珍，向陳水扁表達爭取政府支持獲取職位，並指示祕書將1000萬元支票送到官邸，吳淑珍取得賄款後，由陳水扁利用職務權限，安排陳敏薰在2004年5月21日，以中華開發工業銀行法人代表身分，出任台北金融大樓公司董事，並經選任為台北101董事長。

北檢起訴指控，扁為了避免這筆陳敏薰買官案的賄款遭察覺，與吳淑珍共同洗錢，透過友人協助，層層轉匯到親人帳戶，吳淑珍收賄、洗錢罪部分，已在2000年間判刑定讞，當時陳水扁所涉洗錢部分，因未據起訴，由檢察官在2011年間另案起訴。

但台北地院判決認為，陳水扁被控這筆陳敏薰買官案的洗錢罪，法定刑為5年以下有期徒刑之罪，依修正前刑法規定，其追訴權時效為10年，加上因病不能到庭停止審判等法定事由，追訴權時間為16年又9個月25天，從2006年1月起算至今已經超過，因此在2024年5月20日判決免訴。

但檢察官收判後，認為法官計算追訴時效的起算點可能有違誤，因此已判決程序瑕疵等理由提起上訴。除本案外，目前陳水扁因保外就醫暫停審判的還有侵占總統府文件、教唆偽證、國泰併世華等3案，還在法院審理中。