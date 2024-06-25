內湖錄影到一半停電！現場來賓傻了　攝影棚全黑

▲內湖錄影到一半遇停電！凌濤PO攝影棚全黑照。（圖／翻攝凌濤臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市內湖區瑞光路、江南街、陽光街、瑞湖街一帶昨（24）日晚間6點多發生停電。當時正在錄影的資深媒體人姚惠珍，面對突如其來的停電，只能依靠手機手電筒照明；桃園市議員凌濤更感嘆「最大國安危機真實上演」，誰敢再講台灣沒缺電？

凌濤在個人臉書發文，直指台灣能源問題是國安危機。他透露，自己在錄影談論國防議題時，攝影棚竟然大跳電，直接影響到製作單位及來賓，讓他大嘆「敵人還沒來，能源問題就成為台灣最大的國安危機，真實在眼前發生！」

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▲內湖錄影到一半遇停電，名嘴錄影遇突發斷電。（圖／翻攝凌濤臉書）

凌濤進一步指出，連內科都碰到跳電狀況，令他擔憂台灣真的有能源穩定性，以面對接下來的運算耗能產業？台灣有超過80%能源仰賴進口，一旦進口水域遭到封鎖，撐得過去嗎？

另外，媒體人姚惠珍也在臉書分享了停電當時的照片，畫面可見，錄影過程中攝影棚突然漆黑一片，她必須依靠手機手電筒照明。

台電表示，這次停電事故源於地下電纜故障，接獲通知後迅速展開搶修，並在50分鐘內完成復電。早上10點多，淡水地區也因沙崙配電變電所的地下電纜故障，導致4088戶停電。經搶修後，淡水地區在半小時內恢復供電。