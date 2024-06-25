趕竹科上班！駕駛右腳抽筋撞爛3電箱　翻車4人傷...害230戶停電

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣公館鄉台6線昨（24）日清晨發生廂型車撞爛台電變電箱事故，一家清潔公司的4名員工，一早同車趕赴新竹科學園區上班，胡姓女駕駛疑似身體不適，駕車失控高速衝撞路邊，一口氣將台電3個變電箱連根拔起，釀成4人輕重傷，附近230多戶也停電7小時，加油站、住戶等抱怨連連，肇事原因和損失正調查中。

▲公館鄉台6線發生箱型車撞變電箱事故，釀成4人輕重傷、230戶停電。（圖／記者楊永盛翻攝，下同 ）

警方調查，肇事箱型車為公館鄉一家環保清潔公司所有，昨清晨5時50分左右，由胡姓女員工（48）歲駕車，載著江男（62歲）、胡男（58歲）和邱女（58歲）等3名同事，打算前往新竹科學園區進行清潔工作。

警方調查，胡女駕駛的廂型車由台6線南往北行駛，開到公館鄉玉泉村中油加油站前時，突然車子往右偏移，高速自撞路邊電箱後翻覆，致車上4人受傷送醫；駕駛人胡女鎖骨斷裂，胡男腦出血（已轉院至台中市中國醫藥學院）、江男胸腔和額頭挫傷、邱女大腿撕裂傷。警方說，胡女酒測值為零，她初步供稱右腳突然抽筋，才會硬踩油門失控肇事。

由於事故撞擊力道十分強大，瞬間將路邊台電公司的3個變電箱連根拔起，造成附近230戶停電，加油站，洗車場和汽車保養廠等營業場所，也因為沒電而停擺，台電在中午12點45分全數恢復供電，詳細事故原因和損失尚待調查釐清。警方呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。