　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷拍校長起底！針孔錄好友妹妹、女兒洗澡　被抓包仍不改

▲桃園市唐姓男子去年4月間在中壢區某游泳池，見2妙齡女子進入淋浴間沐浴更衣，竟在窗外持手機偷拍，當場被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲高雄校長偷拍好友妹妹沐浴。示意圖非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者葉國吏／綜合報導　

高雄市某國小張姓校長側嫌用針孔偷拍朋友女兒、妹妹洗澡被抓到，24日偵結起訴。根據了解，這位校長擁有博士學位，在教育界任教超過25年，偷拍事件被曝光後引起許多家長擔憂，更誇張的是，他偷拍曾經被抓包，但仍不悔改繼續偷拍。

檢方調查，張姓男子是的犯案期間從2022年7月間到去年10月間，他在親友住處浴室、廁所、房間及客廳等處，偷偷安裝針孔攝影機，竊錄朋友未成年女兒的淋浴、更衣的性影像，今年3月間，朋友的妹妹也搬來同住，結果也同樣遭到偷拍到淋浴、如廁等性影像。

▲偷拍,針孔。（圖／CFP）

▲偷拍針孔。示意圖非本文事發地。（圖／CFP）

誇張的是，張男偷拍行徑一度被好友抓包，沒想到張男沒有悔改，繼續裝針孔，連好友未成年女兒、好友的妹妹都不放過，2人多次洗澡、上廁所的畫面都被張男偷錄珍藏。

根據了解，張男現年51歲，在教育界已經任教超過25年，擁有博士學歷，2016年起就遴選當上校長。拍拍事件曝光後引起家長憂心，害怕校內學生也成受害者，目前檢警查扣影像中未發現有校園。高雄地檢署24日偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密等罪嫌起訴。

 
ET快訊
「一早就熱斃」全台燒番薯　5可能原因曝
博愛座之亂！　文湖線「23字廣播」通勤族喊讚
嘉義女被拉進廢棄豬寮性侵「暴瘦10公斤」　家人追問才曝光
孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊
快訊／上班注意！　國3追撞塞爆
今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝
台灣職籃新聯盟深夜發3點聲明　新賽季確定11月開打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中銀前董吞11億公款　爽租私人飛機載張兆志

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

偷拍校長起底！針孔錄好友妹妹、女兒洗澡　被抓包仍不改

無袖男擋風扇！汗臭飄滿服飾店　被勸阻怒吐珍珠嗆：囂張什麼

台開涉財報不實　邱復生150萬交保、限境限海、電子監控

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤...被家人追問才曝光

22歲印度裔AI學霸墾丁溺水亡　暑假第一天9人出遊遇劫

Toyz爆未成年網美「玩4P」被告！她秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

快訊／新北國道1號車禍！轎車追撞2工程車「車頭粉碎」駕駛受困

暨大前學生會長「竊走68萬會費」遭退學！法院曝光原因…判刑6月

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

台中銀前董吞11億公款　爽租私人飛機載張兆志

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

偷拍校長起底！針孔錄好友妹妹、女兒洗澡　被抓包仍不改

無袖男擋風扇！汗臭飄滿服飾店　被勸阻怒吐珍珠嗆：囂張什麼

台開涉財報不實　邱復生150萬交保、限境限海、電子監控

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤...被家人追問才曝光

22歲印度裔AI學霸墾丁溺水亡　暑假第一天9人出遊遇劫

Toyz爆未成年網美「玩4P」被告！她秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

快訊／新北國道1號車禍！轎車追撞2工程車「車頭粉碎」駕駛受困

暨大前學生會長「竊走68萬會費」遭退學！法院曝光原因…判刑6月

去美光面試傻回：想去台積電　他下場笑翻過來人

逼宮岸田文雄！　前日相菅義偉拋震撼彈：應選出新領袖

錢帥君斷聯半年現身了！「通訊軟體封鎖親友」　男友涉洗錢羈押中

台人瘋買超甜日圓　達人曝1關鍵：何需搶？

台中銀前董吞11億公款　爽租私人飛機載張兆志

駐美代表爆「爽花公費」自肥！　挖洞給蕭美琴跳

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊…下車丟兩包

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

波音737 Max頻出事　消息人士：恐面臨新一輪訴訟

赴美車禍重傷　美官校「清寒台籍生」媽媽返台治療

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

社會熱門新聞

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

即／新北國道1號車禍　轎車追撞2工程車

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3人

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

印度裔AI學霸墾丁溺斃　暑假首日出遊遇劫

帶護理師回家激戰4天　人夫反告正宮偷拍

暨大前學生會長竊68萬會費！法院判刑6月

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

彰化貨車不明原因自撞！駕駛陷昏迷送醫搶救

無袖男擋風扇飄汗臭　被勸阻怒囂張吐珍珠嗆聲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

高價股慘跌　信驊持有一張就賠22.5萬元

即／新北國道1號車禍　轎車追撞2工程車

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3人

台啦啦隊被嫌「快40還在跳」　她們被點名直球回應

台人可約砲卻不戴套！6成5曾危險性行為

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面