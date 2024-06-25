偷拍校長起底！針孔錄好友妹妹、女兒洗澡　被抓包仍不改

▲高雄校長偷拍好友妹妹沐浴。示意圖非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市某國小張姓校長側嫌用針孔偷拍朋友女兒、妹妹洗澡被抓到，24日偵結起訴。根據了解，這位校長擁有博士學位，在教育界任教超過25年，偷拍事件被曝光後引起許多家長擔憂，更誇張的是，他偷拍曾經被抓包，但仍不悔改繼續偷拍。

檢方調查，張姓男子是的犯案期間從2022年7月間到去年10月間，他在親友住處浴室、廁所、房間及客廳等處，偷偷安裝針孔攝影機，竊錄朋友未成年女兒的淋浴、更衣的性影像，今年3月間，朋友的妹妹也搬來同住，結果也同樣遭到偷拍到淋浴、如廁等性影像。

▲偷拍針孔。示意圖非本文事發地。（圖／CFP）

誇張的是，張男偷拍行徑一度被好友抓包，沒想到張男沒有悔改，繼續裝針孔，連好友未成年女兒、好友的妹妹都不放過，2人多次洗澡、上廁所的畫面都被張男偷錄珍藏。

根據了解，張男現年51歲，在教育界已經任教超過25年，擁有博士學歷，2016年起就遴選當上校長。拍拍事件曝光後引起家長憂心，害怕校內學生也成受害者，目前檢警查扣影像中未發現有校園。高雄地檢署24日偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密等罪嫌起訴。