　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／沙丘：第二部　愛情是帝王家的奢侈品

文／賴賴

▲▼沙丘：第二部。（圖／ｉｍｄｂ）

瘋言瘋語：

要看續集真的要先把第一集再做功課複習一下，否則直接看會有點吃力，許多情節比較沒有連續情感，這集男主猶如王子復仇記一般，不僅復仇雪恥，更一躍成為救世主的腳色，整個過程滿滿過癮的視覺設計，因為在外星球，所以不論是重力和怪獸的設計，都有巨大的創意空間，男主馴服沙蟲成為英雄，再將地球古老的習性置入外星球，以傳說、預知這種難以科技檢視的設定，來左右英雄正當性，是古早人類早就發明的技巧，這部分劇本較無驚喜。

這整部片就屬於外星球的王子復仇記，加上戰爭愛情故事，愛上富二代的代價，就是沒有門當戶對的愛情，最終只能女生默默懷著私生子離開，未來母以子貴，真愛是帝王家的奢侈品。

片中飾演變態王子的奧斯汀·巴特勒，成功的詮釋這個令人髮指，殺人當休閒的瘋狂貴族，讓整部片終於有了重心，而不會在前半段，繁重敘事而感到吃力，這屬於宇宙史詩，內容繁瑣又沉重，看完電影感覺像是上完課很飽足。

片　　名：沙丘：第二部
英文名稱：Dune: Part Two
導　　演：丹尼維勒納夫
主　　演：提摩西夏勒梅.辛蒂亞.蕾貝卡弗格森.佛蘿倫絲普伊.
類　　型：劇情、科幻
製片國家/地區: 美國
語　　言：英語
上映日期：2024/02/28
片　　長：165分鐘

劇情大綱

承接第一部劇情，講述保羅·厄崔迪（提莫西·查拉梅 Timothée Chalamet 飾）被帕迪沙皇帝和哈克南人聯手滅族後，在厄拉科斯星球遇到弗雷曼女戰士契妮（贊達亞 Zendaya 飾）以及加入弗雷曼人後展開的傳奇旅程。保羅與讓他家破人亡的陰謀家們開戰，同時面臨著一生所愛與已知宇宙命運的兩難選擇。

▲▼沙丘：第二部。（圖／ｉｍｄｂ）

▲患難見真情，剎那即永恆，不要計較名份。

▲▼沙丘：第二部。（圖／ｉｍｄｂ）

▲好人壞人一眼力判。

▲▼沙丘：第二部。（圖／ｉｍｄｂ）

▲馴服的沙蟲，成為星球上最強大的殺手。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
獨／唐治平母躺冰櫃第45天！　警罕見二度公告
快訊／找到了！　萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光
快訊／林子偉親人過世！　今缺席比賽
快訊／8縣市大雨特報！　下到入夜
快訊／清心店員「手丟茶凍、冰淇淋」　總部下令停業懲處
江坤俊爆激戰護理師「拋內褲落跑」！　苦苓：是跟另一位
迷客夏小紅書發「從中國台灣來北京啦」放置頂！　緊急修改了
又有屁孩鬧！清心店員徒手「丟茶凍、冰淇淋」　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／沙丘：第二部　愛情是帝王家的奢侈品

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

【晚ㄤ～】睡前要有個儀式感得狗勾????

瘋電影／沙丘：第二部　愛情是帝王家的奢侈品

「最美港姐」李嘉欣修圖被抓包！P手臂缺一塊　54歲真實狀態曝

粉絲「全身濕」強抱偶像！　35歲男歌手下秒離奇倒地觸電亡

「翻玩」惡搞商標踼到鐵板！惹怒LV判賠421萬　侵權商品全銷燬

約會都是AA制！爸狂念「為什麼不讓男生出」　她疑惑：是不夠愛嗎

韓國中小企業缺艙缺櫃難出貨　台灣有四大貨櫃船公司當靠山

台積電跌破千元小資瘋搶　零股交易衝破820萬股史上第6大

MAMA再創新「今年要在美國辦」！　連辦3天跨2大洲：全球直播

登玉山安全講座邀達人分享　9月份最後2場8月開放報名

赴日注意！新冠爆發確診連9週增加　症狀疑似中暑

台南體三停車場地面層正生公園　19日起開放使用

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

名家熱門新聞

斷捨離的真愛

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

愛情是帝王家的奢侈品

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

超市火鍋肉片變出5道美味料理

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

Whereis足跡／由布院?湯布院?

《庶務二課》超級美腿發電機

18禁！超正《脫衣妹》露給你看

藤井郁彌 傳世之曲《TRUE LOVE》

奈奈：對付大男人主義的另一半

更多熱門

相關新聞

斷捨離的真愛

斷捨離的真愛

一隻住在曼哈頓的狗狗厭倦了孤獨，他決定購入高科技機器人作伴，兩人在《動物方城市》般的紐約街頭共舞同歡，友誼日漸深厚、密不可分。某日，他們在海灘上慵懶午睡，機器人醒來後卻再也無法動彈，狗狗只能帶著沈痛的心情，在夏夜中被迫離開。在無盡的等待中，他們是否會再次相遇？

鬼太郎之父冒死救兒

鬼太郎之父冒死救兒

加菲貓原來不是棄嬰

加菲貓原來不是棄嬰

良心與財富能否共存

良心與財富能否共存

童年多快樂青春期焦慮霸佔

童年多快樂青春期焦慮霸佔

關鍵字：

瘋電影沙丘：第二部賴賴提摩西夏勒梅.辛蒂亞.蕾貝卡弗格森.佛蘿倫絲普伊

讀者迴響

熱門新聞

可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料商找她代言

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

情侶沙灘活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

耶嫩接下蘿拉職位14天！今午突發「不自殺聲明」

屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋

「性侵幼兒毛畯珅」　北市幼兒園慘遭噴漆

川普對台灣不滿　矢板明夫直指「與郭台銘有關」

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面