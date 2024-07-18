瘋電影／沙丘：第二部　愛情是帝王家的奢侈品

文／賴賴

瘋言瘋語：

要看續集真的要先把第一集再做功課複習一下，否則直接看會有點吃力，許多情節比較沒有連續情感，這集男主猶如王子復仇記一般，不僅復仇雪恥，更一躍成為救世主的腳色，整個過程滿滿過癮的視覺設計，因為在外星球，所以不論是重力和怪獸的設計，都有巨大的創意空間，男主馴服沙蟲成為英雄，再將地球古老的習性置入外星球，以傳說、預知這種難以科技檢視的設定，來左右英雄正當性，是古早人類早就發明的技巧，這部分劇本較無驚喜。

這整部片就屬於外星球的王子復仇記，加上戰爭愛情故事，愛上富二代的代價，就是沒有門當戶對的愛情，最終只能女生默默懷著私生子離開，未來母以子貴，真愛是帝王家的奢侈品。

片中飾演變態王子的奧斯汀·巴特勒，成功的詮釋這個令人髮指，殺人當休閒的瘋狂貴族，讓整部片終於有了重心，而不會在前半段，繁重敘事而感到吃力，這屬於宇宙史詩，內容繁瑣又沉重，看完電影感覺像是上完課很飽足。

片 名：沙丘：第二部

英文名稱：Dune: Part Two

導 演：丹尼維勒納夫

主 演：提摩西夏勒梅.辛蒂亞.蕾貝卡弗格森.佛蘿倫絲普伊.

類 型：劇情、科幻

製片國家/地區: 美國

語 言：英語

上映日期：2024/02/28

片 長：165分鐘



劇情大綱

承接第一部劇情，講述保羅·厄崔迪（提莫西·查拉梅 Timothée Chalamet 飾）被帕迪沙皇帝和哈克南人聯手滅族後，在厄拉科斯星球遇到弗雷曼女戰士契妮（贊達亞 Zendaya 飾）以及加入弗雷曼人後展開的傳奇旅程。保羅與讓他家破人亡的陰謀家們開戰，同時面臨著一生所愛與已知宇宙命運的兩難選擇。

▲患難見真情，剎那即永恆，不要計較名份。

▲好人壞人一眼力判。

▲馴服的沙蟲，成為星球上最強大的殺手。

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