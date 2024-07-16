瘋電影／再見機器人　斷捨離的真愛

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部評價極高，入圍本屆奧斯卡金像獎動畫片，整部片沒有一句對白，整部劇情沒有一丁點冷場，結局時卻留下濃濃酸楚，後勁十足，極度高明的劇本設計，以各式各樣的動物來象徵這個美國人口密度最高的城市紐約，來自全世界各種人口，不同文化交融在此，蛻變出屬於紐約豐富的街頭視覺，看似平淡，卻構圖細膩精緻，每個路人，馬路上、商店裡、洗衣店和地鐵站，充斥著極具特色的人物，像是混混、工程師、警察、時尚的家庭主婦等等，這部電影細膩到你可以看很多次回味，必可找到遺漏的地方而感到驚喜。

西班牙導演曾在紐約求學，憑藉自己的回憶和深刻的記憶，以無對白方式來表達愛的真諦，小狗主人和機器人，多麼可愛的設定，小狗本來就是人類最好的朋友，當沒有人類時，小狗必須自己尋找適合自己的夥伴，若無法找到合適的，機器人確實是不錯的選擇，但是機器人又是什麼意涵呢？好像什麼都能套入，可以是你親密的愛人，是你細心呵護的孩子，可以是摯友，他們可以曾經你的最愛，但是有一天他們也可能又有其他最愛，電影敘事超強，非常非常好看。



片 名：再見機器人

英文名稱：Robot Dreams

導演: 帕布羅貝嘉

類型: 動畫

製片國家/地區: 西班牙、法國

語言: 無

上映日期: 2024/02/23

片長: 102分鐘



劇情大綱

一隻住在曼哈頓的狗狗厭倦了孤獨，他決定購入高科技機器人作伴，兩人在《動物方城市》般的紐約街頭共舞同歡，友誼日漸深厚、密不可分。某日，他們在海灘上慵懶午睡，機器人醒來後卻再也無法動彈，狗狗只能帶著沈痛的心情，在夏夜中被迫離開。在無盡的等待中，他們是否會再次相遇？

▲獨居的小狗有了機器人作伴，生活開始不同。

▲機器人音感很好，帶給小狗主人許多快樂。

▲來到海邊而發生了意外事件。

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