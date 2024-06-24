川拜辯論本周開戰！川普藏招偷特訓　預告「副手已定」　

▲美國總統拜登與前總統川普。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國首場2024總統選舉電視辯論將於27日（台灣時間28日上午）舉行，兩黨候選人拜登和川普正在積極準備。根據《美聯社》及《NBC》的報導，民主黨總統拜登和共和黨前總統川普均針對這次辯論進行閉關特訓。

綜合外媒報導，拜登在大衛營進行辯論訓練，由前白宮幕僚長克萊恩主導，訓練內容包括非正式的議題討論、問答及90分鐘的模擬辯論。報導指出，拜登團隊意識到這場辯論的重要性，因此全力準備，甚至準備了可能的攻擊性言辭來應對川普，例如形容川普為「被定罪的罪犯」。此外，拜登的私人律師包爾很可能再次扮演川普的角色協助練習。

另一方面，川普持續進行競選活動，雖然他的盟友聲稱川普沒有為辯論做特別準備，但事實上，川普在佛羅里達州的莊園進行了一系列有關政策和戰略的研討會議。川普發言人休斯批評拜登需要特訓來解釋其政策，但川普則始終準備好展示他的成功記錄和拜登的失敗。

同時，川普在22日的活動中暗示他可能在27日的辯論會上公開其副手人選。根據《NBC》的報導，川普考慮的人選包括北達科他州長柏根、俄亥俄州聯邦參議員范斯和佛州聯邦眾議員盧比歐。川普強調其副手人選尚未公布，但他們將在辯論會現身。

據消息人士透露，柏根和范斯最有可能成為副手人選。若盧比歐被選中，則根據美國憲法規定，正副總統候選人不得來自同一州，意味著川普或盧比歐其中一人需遷出佛州。

川普的高級顧問休斯表示，川普選擇副手的標準是找到一位強力且堅強的領袖，能夠在川普結束任期後接棒成為總統。川普計劃在7月15日至18日的共和黨全代會前夕公布其副手人選。