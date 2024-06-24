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社會 社會焦點 保障人權

女申請急難救助車資返鄉　警一看身分證「男的證件貼女生照片」

▲▼中華民國國民身分證。（圖／翻攝內政部網站）

▲女子變造撿來的身分證企圖申請川資補助返鄉車資。（示意圖／翻攝內政部）

記者劉昌松／台北報導

台北郭姓女子日前到警察局表明自己經濟困難，希望警察幫她回老家，警方受理準備依「川資救助」登記提供車資時，赫然發現郭女拿出的是男生身分證，上面被郭女用粗糙的手法貼上自己照片，經搜索，郭女背帶中還有其他2張他人的身分證件，台北地檢署24日依《戶籍法》變造身分證、《刑法》侵占遺失物等罪起訴郭女。

「川資救助」是源於《社會救助法》第22條規定，「流落外地，缺乏車資返鄉者，當地主管機關得依其申請酌予救助。」至於救助以現金為原則，給付方式由主管機關訂定，依台北市政府社會局訂，補助方式是台鐵或客運單程車票1張，並限制每半年只能申請1次救助。

這項讓外地無以為繼的民眾，有機會返鄉重生的救助規定，卻被郭女利用，在3月間，把自己的大頭照貼到撿來的身分證上，向中正一分局佯稱自己缺錢返鄉，希望申請川資救助，承辦警員收到身分證辦理登記並計算可補助車資時，發現身分證登記男性，與郭女性別不同。

警察察覺有異，經郭女同意搜索，在郭女的背袋中，又找出別人身分證和健保卡各1張，郭女坦承3分證件都是撿來的，經聯繫，1名失主早在2019年已經換領新的證件，另名失主則是在2024年才剛掛失身分證，郭女被依侵占遺失物現行犯移送法辦，檢察官認為除侵占罪外，郭女還觸犯行使變造身分證罪嫌，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

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