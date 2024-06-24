倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

▲今年的高中職新生已跌破20萬人，教育人士憂心私校倒閉潮恐向下蔓延，將影響更多學生權益。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

1994年「410教改大遊行」提出「廣設高中大學」主張，他們要求設立多一點公立或國立學校，但教育部卻讓更多新私校產生及專科升格來充數，私大倒閉潮已襲來，而且即將向下蔓延至私立公中職，根據私校工會預估，未來3年將會有2成、約40至50所私立高中職會陸續面臨退場。

私校工會理事長吳忠春指出，少子化海嘯從明年開始影響高中職階段，今年高中職新生已經跌破20萬人，之後適逢虎年，人數會更少，在生源減少下，預估私立高中職也將掀起倒閉潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

私校工會副理事長尤榮輝表示，私立高中職併校是選項之一，目前教育部並未規畫併校輔導機制，只能由學校自行設法合併。私立高中職現今呈現兩極化，都會區的明星私校並不缺學生，非都會區偏鄉學校則經營困難，合併應是退場之外的另一選項。

「的確感覺退場學校在向下蔓延！」國教行動聯盟理事長王瀚陽告訴CYWANT記者，為了求生存，許多私立大專校院紛紛設立私中、私小，卻仍沿用原本高中職的教師，恐怕會影響孩子的受教權與教學品質。

另外，無論是私立大專校院或私立高中職，退場後都會嚴重影響學生權益。「許多學生原本在北部念書，但學校退場後，可能由於科系較特殊如美術系，可能被安排到南部就讀，若學生平時需要上班，那怎麼繼續就學？」王瀚陽說。

根據審計部報告，2023年1月，經教育部安置退場學校的1千多名學生中有16.4%轉學後選擇退學。立委柯志恩則指出，退場私校的學生大多希望「原校畢業」，卻總是被強制轉學，且常常「弱轉弱」，安置到的新學校也被退場。

▲近年私校退場後產生的學生安置問題，令許多家長難以接受，因而走上街頭陳情抗議。（圖／資料照／CTWANT提供）

例如之前稻江管理學院退場，學生被轉到台灣首府大學、大同技術學院，結果這2校這2年也陸續退場；又例如之前南榮科大要退場，把學生被轉到環球科大、大同學院、東方設計大學，結果這3校也退場，讓學生情何以堪。

7月底退場的大同技術學院、東方設計大學、環球科大、明道大學，依據教育部資料，四校將分發安置近千位學生，教育部表示會避開「瀕危私校」，分別分發至樹德科大、台南科大、正修科大、吳鳳科大、嘉南藥理大學、崇仁醫專、僑光科大、嶺東科大、弘光科大。

相較學生，退場私校的教師更要自求多福，國民黨立委萬美玲指出，近年退場的私大，竟僅有10名教師在教育部的協助下，轉到其他學校任教，教育部則回應，近年很少學校在擴大規模，政策鼓勵教師們往業界發展。

延伸閱讀

▸ 少子化海嘯1／私校科大恐掀「畢業潮」？ 大學教授淪招生人員「1人扣打拉5名學生」

▸ 娛樂報報／王子、胡釋安雙帥好友情 低調相約新北市新莊「做這事」

▸ 娛樂報報／吳速玲機場中空大放送 清晨5點辣秀小蠻腰