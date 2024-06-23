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社會 社會焦點 保障人權

又是投資詐騙！嘉義男要匯125萬投資未上市股票　警銀聯手喊卡

▲▼ 投資未上市股票要小心!民眾險遭詐125萬 。（圖／朴子分局提供）

▲ 警方提醒投資未上市股票要小心，民眾險遭詐125萬 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子分局朴子派出所警員許敦翔、黃信諭日前接獲轄內京城銀行朴子分行行員通報，稱一名男子疑似遭詐騙，欲轉匯125萬元投資未上市股票，所幸行員機警察覺有異，通報警方趕赴現場，發現為假投資型詐騙手法，經警方對其分析後，成功阻詐。

鄭姓民眾以手機加入一名自稱吳昱賢之投資顧問，聲稱可以協助購買未上市股票，並教導如何投資股票，隨後請鄭男至京城銀行朴子分行欲匯款125萬元到吳姓投資顧問所提供之帳戶內，聲稱可優先購買投資未上市股票，至朴子京城銀行臨櫃準備匯款時，李姓襄理、胡姓行員發覺有異，立即通知轄區員警到場了解。

員警到場後向鄭男解釋此為假投資詐欺方式，勿相信對方，不要轉帳、不要提供金融卡及密碼等，並細心講解假投資詐騙方式及協助對方將群組退出，以免陷入其他詐騙陷阱中，鄭姓民眾了解後，對警方此次熱心解說深表感激。

近期許多非法證券商以販售未上市公司股票詐騙民眾，提醒民眾應選擇合法證券公司，稱可購買具潛力且未上市發行公司的股票，再以話術誘騙民眾詐取投資金額，若接獲不明來電推銷投資未上市公司股票，可掛斷或撥165反詐騙專線求證。

 
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