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新竹縣暫置垃圾去化計畫獲彭啟明支持　新豐焚化爐、SRF轉廢為能準備登場

▲新竹縣暫置垃圾去化計畫獲彭啟明支持，新豐焚化爐、SRF轉廢為能準備登場。（圖／翻攝新竹縣政府官網、彭啟明臉書）

▲新竹縣暫置垃圾去化計畫獲彭啟明支持。（圖／翻攝新竹縣政府官網）

記者陳弘修／台北報導

垃圾爆量向來是全台各縣市碰到時就相當頭疼的大問題，不但得傷腦筋巨量垃圾如何去化，同時還得面對民怨與環團的壓力。環境部長彭啟明22日在考察新竹縣的掩埋場後表示，新竹進步的太快，人口增加、消費力大增，但基礎建設趕不上，垃圾累積的壓力到目前可以說是到達爆表的地步，環境部也會協助地方，加速完成裸露垃圾的問題，也要在上游保護飲用水源。

在參觀完正在施工的新豐BOO焚化爐後，彭啟明也透過臉書發文表示，焚化爐完工後，在垃圾處理量、燃燒效率及空氣污染物減量上都有顯著進步。對於彭啟明親自造訪竹東及新豐掩埋場，了解暫置垃圾去化及裸露暫置垃圾處理進度，新竹縣政府環保局也指出，在環保局長蕭宏杰與縣府團隊陪同解說後，部長當場對於縣府團隊積極提出在兩年內按步驟解決問題的計畫表示肯定，環保局也會積極推動後續相關工作。

新竹縣政府環保局表示，新竹縣近年受垃圾處理量能不足影響，導致垃圾於縣轄內暫置區域累積堆置，目前竹東掩埋場內的暫置垃圾為優先清除目標，暫置垃圾量已大幅減少近一半，環保局將持續配合各處理單位的專案，盡速轉運竹東暫置垃圾送往處理。

▲新竹縣暫置垃圾去化計畫獲彭啟明支持，新豐焚化爐、SRF轉廢為能準備登場。（圖／翻攝新竹縣政府官網、彭啟明臉書）

▲環境部長彭啟明親自造訪竹東及新豐掩埋場。（圖／翻攝彭啟明臉書）
 
另外，對於環境部推動4年內完成裸露暫置垃圾妥善處理，新竹縣政府環保局已有規劃辦理相關工程，將於兩個月內完成設計及工程發包、下半年啟動，以達中央設定的目標，若再加上新竹縣積極興建的高效能垃圾熱處理設施的興建進度已逾90%，預計年底可進入試燒作業，將有助於新竹縣在下半年加速處理暫置垃圾。 

對於木質家具及床墊等廢棄物，環保局也表示，將推動轉廢為能計畫，預計把這些廢棄物透過破碎篩分程序，轉製成符合標準的固體再生燃料（SRF），作為能源使用，達成循環經濟目標。
 
對於彭啟明提到源頭減量及分類問題還有進步空間，環保局也強調，目前環保局及各鄉鎮市公所也已提供多元、方便的回收管道，鼓勵新竹縣民朋友做好垃圾分類，減少使用一次性用品，以達到垃圾減量及再利用目標，「垃圾減量有賴各位縣民一起努力，資源物務必確實分類，才有助於後續回收作業進行，有效減少垃圾產生」。

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