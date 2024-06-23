有毒！睪丸累積「永久化學物」　美研究：恐影響後代健康

▲美國研究發現，PFAS也會在睪丸內累積。（示意圖／記者洪巧藍攝）



記者吳美依／綜合報導

美國一項研究首次發現，被稱為「永久化學物」、具有毒性的「全氟／多氟烷基物質」（PFAS）會在男性睪丸裡不斷累積，可能影響後代健康。

《衛報》報導，韋恩州立大學（WSU）研究團隊觀察PFAS在老鼠身上的反應後發現，這種化學物不僅會破壞精子，在敏感的發育時期，還可能導致肝臟疾病和膽固醇升高，尤其男性後代的影響更大。

研究共同作者佩特里洛（Michael Petriello）說明，PFAS在全身器官及骨骼裡都會累積，尤其最常累積在血液和肝臟，如今在睪丸裡也有發現，更突顯這種化學物在哺乳動物體內有多麼普遍地存在。

另一名研究共同作者、WSU醫學院的比爾森（Richard Pilsner）指出，「我們總是關注母親的環境健康影響，因為是女性孕育嬰兒」，但這份研究結果顯示，父親接觸有毒化學物「真的可能影響下一代的健康、發育和未來疾病」。

PFAS是一種含氟表面活性劑，具有防水、耐污、耐熱的特性，被廣泛運用在塑膠及不沾鍋等產品，卻也因為耐用性極高、不會自然分解，反而在土壤、水域、野生動物體內累積，甚至透過食物鏈進入人體。

它被認為與癌症、胎兒異常、高膽固醇、甲狀腺問題、精子數量下降、肝臟及生殖障礙有關。研究更顯示，幾乎所有美國人血液中都有可測量的含量。