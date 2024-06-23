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超懷念！六福村「自駕遊園」看野生動物　網掀回憶殺：狒狒狂拆車

▲▼ 。（圖／翻攝自FB粉專BuzzHand）

▲六福村在10年前開放民眾自駕遊園 。（圖，下同／翻攝自FB粉專BuzzHand）

記者施怡妏／綜合報導

六福村主題遊樂園在民國70年代時，僅有野生動物，當時民眾可以自駕入園看動物，粉專「BuzzHand」就指出，以前的六福村，有開放民眾開車進去看動物，不過後來因為安全問題而取消民眾開車入園。貼文曝光，不少網友回憶，「爸爸載我們去過～真的跟照片一樣，出來都要洗車」。

粉專「BuzzHand」發文，轉貼臉書社團「復刻舊時光」的5張六福村老照片，驚呼「以前的六福村這麼瘋狂的嗎...車子可以直接開進去...猛獸就在窗戶邊」。從照片中可以看到，一輛輛車子開進動物園裡，長頸鹿、狒狒、大象等等野生動物就近在眼前，還有狒狒跳到汽車上，當時有規定車窗不能搖下，而且不可以下車。

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照片曝光，不少網友狂點頭，「真的是這樣呀！！這些照片有童年回憶的感覺」、「是的沒錯，小時候去六福村是可以開車進去的」、「以前真的可以開進去，小時候，我爸爸媽媽有帶我們去，然後我們車上的孩子，一直瘋狂尖叫」、「小編是不是很年輕」、「是，而且車窗一定要關上」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB社團）

有網友分享汽車被狒狒破壞的慘況，「第一次換雨刷，就是六福村狒狒拔壞的」、「對啊，汽車零件都被拆了」、「聽媽媽說以前我爸車子差點被猴子拆了」、「真的阿，然後出來後車燈壞掉了一個」、「以前開車進去被狒狒群拆雨刷，整車狂笑，反正是朋友的車」、「對啊！然後狒狒一直把照後鏡掰斷」、「進去看地上很多雨刷」、「沒錯就是這樣，我的跑天下車頂的皮就是被狒狒給咬扯破一大片」。

然而，有網友指出，「1981年8月23日，三歲女童林宜穎被老虎拖行，最後傷重不治。 林童家屬一家前往野生動物園，疑似車子爆胎，違反園方絕對不可開車門的禁令而下車察看，林小妹因而被老虎咬傷拖行致死」。

據了解，2024年是六福村的45歲周年慶，特別在4月3日至4月7日期間，舉辦全台唯一「動物園自駕遊-探索草食獸」體驗活動，帶民眾回到那個尖叫聲、雨刷、保險桿及側後照鏡飛滿天的年代。

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