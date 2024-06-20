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社會 社會焦點 保障人權

孫安佐經紀人被移送不肯上車！遭「壓」進車內狂喊：警方非法搜索

記者張君豪、劉昌松、陳韻如／台北報導

資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐與其經紀人朱翊銘16日攜帶火槍到信義區，引發社會關注。北市刑警大隊19日前往2人住處搜索，但朱翊銘卻突然情緒失控毆警，當場被壓制帶回，昨晚他認為警方逮捕不合法，向法院聲請提審，但遭駁回。稍早，朱翊銘被移送台北地檢署複訊，面對大批記者，他仍不斷高喊，「警察非法搜索」，且不願配合，最終仍遭到警方壓進車內。

▲▼孫安佐經紀人朱翊銘被壓進車內 。（圖／記者張君豪攝）

▲孫安佐經紀人朱翊銘被移送，一度不願配合警方上車，最終遭壓進車內。（圖／記者張君豪攝）

朱翊銘昨晚被捕時情緒激動，還伸手抓推警方肩膀，造成警方肩膀受傷，事後遭壓制帶回製作筆錄，但因夜間停止訊問，今早才完成筆錄製作，而稍早朱翊銘被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務罪移送台北地檢署。

▲▼ 孫安佐經紀人移送 。（圖／記者張君豪攝）

不過，在移送過程中，朱翊銘情緒仍相當激動，並對著記者高喊，「警方非法搜索，在出示搜索票之前就將我非法壓制在地，造成我受傷，昨晚我已經去醫院驗傷等」，且還抵抗警方不願坐上車，最終仍遭到警方壓進車內。

而儘管已送達北檢，朱翊銘下車後仍對著記者不斷跳針反覆狂喊，「警方非法搜索」，過程相當不配合，最後仍被警方拉進北檢複訊。

▲▼ 孫安佐經紀人移送北檢，不斷狂喊，「警方非法搜索」 。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼朱翊銘抵達北檢，還對著記者不斷狂喊，「警方非法搜索」。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 孫安佐經紀人移送北檢，不斷狂喊，「警方非法搜索」 。（圖／記者劉昌松攝）

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