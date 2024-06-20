「00940自救會」掀改名潮　管理員83字回應了

▲元大台灣價值高息（00940）近日終於收復發行價。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

元大台灣價值高息（00940）近日終於收復發行價，收盤價格在19日更來到10.29元，讓許多投資人相當開心，臉書社團「00940自救會」更有人要求更名為「00940同樂會」。對此管理員在社團寫下83字回應。

00940在13日時收復發行價10元，19日更是收在10.29元，許多投資人都鬆了口氣，「00940自救會」更是許多人貼單表示獲利下車，同時也有人提議更名為「同樂會」，因為已經不需要自救。

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▲00940自救會管理員回應改名要求。（圖／翻攝臉書）

對此管理員在19日發文回應「一堆人要我改名，我只能說，就因為我們成立自救會才有今天的勝利，我們自救成功！我們自救成功！我們自救成功！這個名稱我要繼續使用！我喊00940，大家喊自救會，00940！！！！！」

回顧元大台灣價值高息00940價格走勢，上市前淨值就已經跌破10元申購價，4/1當天就直接破發，股價最低曾經跌到9.26元。不過後來隨著台股走勢高低起伏，終於在6/13收在10元發行價，讓眾多投資人歡呼鬆口氣，19日一度最高飆到10.31元，最後收在10.29元。