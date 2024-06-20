準備擊沉中國航母？　環太平洋軍演美軍推類航母當靶艦

▲2020年環太平洋軍演。（圖／翻攝自臉書）

軍武中心／綜合報導

全球最大的「環太平洋2024」多國海上聯合演習即將在6月底正式開啟，美媒透露此次演習重頭戲將會是「擊沉」美國4萬噸級塔拉瓦級兩棲突擊艦。報導強調，這是自2005年以來美軍首次將類航母的巨型戰艦作為擊沉演練的靶艦，顯示「美國非常擔心與中國在太平洋地區爆發重大衝突」。

美國軍事網站《動力》（The Drive）報導，環太平洋系列演習中「擊沈」演練在過去一直都是美軍堅持舉辦的項目，連同盟友已累積測試了不同類型的反艦武器及配套戰術。此次選擇4萬噸級的塔拉瓦級兩棲突擊艦，將為美國海軍提供一次難得的機會，一方便可收集有關武器的打擊效能，另一方面則可獲得大型軍艦對各種威脅應對能力的數據。

資料顯示，塔拉瓦級兩棲突擊艦「塔拉瓦號」於1976年服役，主要部署在西太平洋和中東地區，曾先後參與波斯灣戰爭、阿富汗戰爭和伊拉克戰爭。該艦滿載排水量達4萬噸，可搭載氣墊船和登陸艇執行傳統的搶灘登陸任務，也可以利用寬大的直通甲板起飛重型直升機，進而發動垂直登陸作戰。塔拉瓦號於2009年退役後，就一直停泊在夏威夷珍珠港的福特島。

▲中國第三艘航母福建艦 。（圖／翻攝中國海軍）

當然此次美軍拿出塔拉瓦級兩棲突擊艦作為擊沉演練的靶艦，讓人很容易聯想到中國海軍擁有的3艘大型航母，以及還在建造4萬噸級甚至更大的兩棲攻擊艦。美媒也強調，由於解放軍已大幅增加反艦武器庫的規模和範圍，這其中包含能夠打擊對手航母等重要水面艦艇的新型巡航導彈和彈道導彈，「美國海軍迫切希望了解在這些先進反艦武器面前，傳統大型水面艦艇的生存力到底如何。」

報導指出，對於即將到來的軍演將動用哪些武器擊沈「塔拉瓦號」目前仍不清楚，但文章推測，潛艇發射的重型魚雷通常在這種實彈演習中，將給予靶艦最後一擊。

雖然外界把所有焦點放在美軍因應中國武器的快速發展，進而決定自2005年演習擊沉小鷹級航母「美國號」後，首次將類航母的巨型戰艦作為擊沉演練的靶艦，但報導也特別提及，會有這樣的安排也與近年來外界擔憂關於美國海軍維持軍艦作戰能力和修復戰損艦艇能力有關。2020年黃蜂級兩棲攻擊艦「好人理察號」發生大火，最終花費4天才撲滅，美軍擔心若這些大型艦艇被擊沈，艦上搭載的數千名訓練有素的船員出現傷亡，將是短時間內無法彌補的巨大損失。

今年「環太平洋2024」演習將從6月26日開始持續至8月2日，將有來自29個國家和地區的40艘水面艦艇、3艘潛艇、150多架飛機和超過2.5萬人參加。

▼ 美國黃蜂級兩棲攻擊艦「好人理查號」起火燃燒。（圖／路透）