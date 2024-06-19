都蘭山步道「小小嚮導種子培力」　孕育山林領航者

▲21位學生完成課程，並接下分署長吳昌祐頒發的登頂證明。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

林業及自然保育署臺東分署舉辦的都蘭山步道小小嚮導種子培力活動，於7日登山嚮導訓練圓滿落幕。活動臺東分署首次與卑南鄉富山實驗小學跨域合作，富山小學校園座落在巍巍的都蘭山腳下，學生們對於這片山域有著豐富的情感，藉由精心安排活動內容，以及讓學生走向戶外野地，親身體驗登山過程。活動最後，全數21位學生完成課程，並接下分署長吳昌祐頒發的登頂證明，為首次嚮導培力活動畫下完美的句點，也讓本次參加的學生留下最生動鮮明的美好回憶。

都蘭山是海岸山脈南段最高峰，位於臺東縣東河鄉，海拔1190公尺，步道總長3790公尺，是臺灣小百岳之一，繁盛鬱密的森林景觀，生物多樣性也相當豐富，沿途可見昔日砌石駁坎遺跡，人文色彩非常濃厚。

都蘭山步道由臺東分署維護及管理，曾舉辦多次手作步道工作坊，招募志工協助改善步道舖面，提升步道舒適度並提供良好的登山場域。為發展都蘭山步道多元服務，臺東分署與富山小學共同合作，安排2堂登山教育課程，以及安排1場次登山活動，登山教育課程安排於5月24日、5月31日兩天，分別邀請《山育兒》作家洪毓謙與山海職人鄭至堯擔任講師，講授「親子登山經驗與分享」、「登山正確觀念」以及「背包糧食規劃」等登山知識。

富山國小校長張鳳珠表示，這次參與的學生總計有21位，其中有3位來自利吉分校，從行前的安全知識建構，到當天的登頂嚮導安排，讓同行的師生都能放心悠遊山林，享受大自然的美好。入山前接受在地部落阿美族頭目的祈福儀式，路途中更巧遇山神-百步蛇盤道路中，為大家帶來小小的驚喜！在下山的最後一里路，天上下起小雨，讓同學們體驗山區氣候多變的面貌。

另外，吳昌祐表示，感謝所有參與協助的富山小學師生及米亞桑戶外國際團隊夥伴，帶著學生上山不是一件簡單的事，不但要注意行進間的安全，更要了解每一位學生的身體狀況。然而本次分為3組，學生們都能夠彼此扶持與鼓勵，堅忍不拔的完成登頂成就。本次活動是步道跨域合作契機的開始，未來希望能夠吸引社區共同參與，甚至於企業資源的導入，由小小嚮導親自帶領社區居民或遊客認識都蘭山這塊土地，透過下一代創新思想，融合上一代既有的機智及思維，在山域環境的場域中兩者相互對話。此外，臺東分署也將持續維護步道設施，提供優質的步道環境。