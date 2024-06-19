不沾鍋用錯等於吸毒！　食藥署曝安心使用「4大要點」

▲早期不沾鍋塗層會使用全氟辛酸（PFOA），後因安全疑慮，國際間已陸續禁用。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

省油好清洗，是許多人選用不沾鍋烹煮食物的原因。不過，有「無毒教母」之稱的譚敦慈表示，曾有人用不沾鍋炒菜，中途離開後回到廚房竟昏倒，原因是吸到有毒物質。她表示，使用不沾鍋要冷鍋、冷油，且爐火勿太大，應控制在鍋底面積的2/3；過程要全程使用抽油煙機。

林口長庚資深護理師譚敦慈，過去曾在健康知識綜藝《醫師好辣》節目中表示，曾有人使用不沾鍋時離開出房接聽電話，回來後在廚房昏倒，原因就是吸入有毒氣體。為了預防有毒物質，民眾選購不沾鍋時，要挑選不含「全氟辛酸」的鍋子。

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譚敦慈表示，不沾鍋表面塗層材質的「全氟辛酸」是一種毒物，雖然許多人擔心會釋出有害物質，而避之唯恐不及，但其實只要鍋面沒有刮傷或裂痕、不要乾燒，就不用太擔心安全的問題。鍋鏟建議以木頭材質為主，料理時避開帶骨肉類、帶有刺或殼的海鮮，都可以減少刮傷鍋面的機會。

譚敦慈提醒，民眾使用不沾鍋時，記得要使用冷鍋冷油，不要熱鍋熱油；研究顯示，全氟辛酸在溫度超過攝氏260度時，會釋出有害物質，直接在冷鍋的狀態下，用廚房紙巾沾取少許食用油，在鍋面塗上薄薄一層，放入食材再開火，火力維持在中小火（火不超過爐子的2/3），即可安心使用。

此外，使用不沾鍋時，「務必」要全程開啟抽油煙機抽氣；清洗不沾鍋時，也不要用自來水直接沖洗鍋面，務必要將鍋子反過來，先沖洗鍋底進行降溫後，再清洗不沾鍋，才能確保安全。

至於如何判斷不沾鍋的塗層是否掉落，譚敦慈表示，可在不沾鍋中加水，水煮沸時，若冒的泡「大小不一致」，則塗層可能已經脫落；若一致，該不沾鍋仍可持續使用。要注意的是，若府上的不沾鍋已開始沾黏食材，應該立刻廢棄，不要再使用。

此外食藥署也曾發文，早期不沾鍋塗層會使用全氟辛酸（PFOA），後因安全疑慮，國際間已陸續禁用，現在常見的不沾塗層以聚四氟乙烯（PTFE）材質為主，新的PTFE材質約在360度才會降解，此溫度遠高於正常烹調溫度，以及高溫烘焙（約250度）之條件，因此正常使用含不沾塗層產品，並不會有安全性疑慮。

食藥署也列出使用不沾鍋烹調的「4大要點」，指導民眾安心使用。

一、避免高溫空燒：高溫空燒會使溫度急速升高，可能導致塗層結構破壞，進而釋放有害物質。

二、避免物理性破壞：應避免使用金屬器具或銳利之物品加以翻炒敲打，以免破壞塗層表面的完整性。

三、詳加閱讀使用說明及注意事項：購買時應依說明書正確使用，選購具有完整標示及正常販賣通路的產品，以免買到黑心產品。

四、定期汰換更新：如發現不沾塗層表面已有剝落、明顯刮痕、變色、不正常凹凸等異常情況，應更換新品，確保使用安全性。

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