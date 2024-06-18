拯救黑手指！夏季插花多留意濕度、溫度

▲炎炎夏日，家中的一抹清新花香可以讓人心情舒爽。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

炎炎夏日，家中的一抹清新花香可以讓人心情舒爽。然而，對於喜歡用切花妝點居家環境的朋友們來說，台灣夏季濕悶熱的環境許多花卉都不容易照顧，因此有不少事情特別需要注意。

首先，溫度管理是關鍵。夏季高溫會使花朵迅速凋謝，因此最好將插花擺放在室內較涼爽的地方，避免陽光直射和靠近電器。另一方面，除了溫度外，濕度控制也是插花成功的重要因素。過高的濕度會加速花朵的腐爛。有研究發現，想延長切花的花期，應盡量擺放在太陽斜射、溼度大的地方，當濕度為60%時，應保持室溫在16~20°C左右，當溫度為18°C時，濕度建議為為71~80%最佳。

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因此建議透過風扇、空調控制溫度，而遇到颱風、梅雨季等連續下雨的日子，可以使用除濕機或空調來調節室內濕度，才能確保花朵不會因溫度濕度過高而過早凋謝，延長花卉壽命，以持續在家中綻放。

水量與水質也是插花過程中需要特別注意的部分！為了防止細菌滋生，每1~2天換一次水是必要的，並在花瓶中加入適量的花卉保鮮劑。此外，記得花腳斜切後，水量應該剛好沒過花莖底部3-5公分，過多的水會促進細菌繁殖或爛根，過少則會使花朵缺水，盡可能保持水質清潔，才能延長花期，讓花朵保持鮮艷。

選擇適合夏季的花卉品種也是關鍵，太陽花、百合、玫瑰、桔梗等都是不錯的選擇。太陽花顏色鮮艷，耐熱性強，適合高溫氣候；百合花香氣濃郁，需要較多水分，每天換水並保持水位適中；玫瑰花在夏季比較脆弱，但在水中加入少量糖和白醋可以延長花期；桔梗花形優美，耐熱性好，每天換水並修剪花莖底部，稍微修剪掉雄蕊可以保持較長的花期。

另外，不少人因為夏季切花照顧不易而轉玩盆栽，一些菊科、茉莉、日日春等都是非常適合夏天的花卉盆栽，養在陽台同樣也能讓家中充滿夏日的活力，天天心情愉悅。